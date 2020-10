Quelli che… Immuni sia obbligatoria

18 Ottobre 2020 – 13:48

La tentazione di rendere Immuni obbligatoria ne snaturerebbe completamente i principi fondanti: è questa una proposta da respingere con forza.

The post Quelli che… Immuni sia obbligatoria appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico