Immuni in Veneto è un bubbone politico

17 Ottobre 2020 – 16:48

Immuni ha generato un corto circuito politico in Veneto dove l’app non è stata fin qui utilizzata e dove è ora al centro di una grande polemica.

The post Immuni in Veneto è un bubbone politico appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico