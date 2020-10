Endoscopio Wifi, in profondità con lo sconto

17 Ottobre 2020 – 1:48

L’endoscopio wifi Kriogor consente di andare fino a 10 metri in profondità con una piccola videocamera che proietta immagini sullo smartphone.

The post Endoscopio Wifi, in profondità con lo sconto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico