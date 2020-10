Didattica a distanza: gli indispensabili low cost

17 Ottobre 2020 – 13:48

Non servono spese ingenti per acquistare ciò che serve a seguire le lezioni online della didattica a distanza: ecco qualche consiglio.

The post Didattica a distanza: gli indispensabili low cost appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico