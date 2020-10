Virgilio lancia un nuovo portale video

16 Ottobre 2020 – 21:13

nuova home page di Virgilio Video (foto: Virgilio)Virgilio, il motore di ricerca italiano, scommette sui video. E lo fa semplificando la navigazione, mettendo più in evidenza i player video e creando tre aree tematiche. La sezione dedicata ai Canali raggruppa tutti i contenuti legati ai temi caldi del mondo delle news, dello spettacolo, del gossip o delle ultime trovate tecnologiche. Le Rubriche invece raccolgono i video dedicati alle passioni, ai tutorial, al fai-da-te, alle ricette o agli approfondimenti. La sezione Bambini, dedicata ai più piccoli, invece conserva in se contenuti educativi come la serie, realizzata e prodotta dalla prima internet company italiana, Italiaonline, Scopro e imparo con Pog.

In aggiunta Virgilio ha aggiunto un nuovo formato pubblicitario denominato Preroll+, che il tradizionale preroll, ossia i mini spot che anticipano la visione di un video. Obiettivo di Preroll+ è rafforzare il messaggio veicolato integrando allo spot video delle informazioni aggiuntive sul prodotto a display. Samsung è stata la prima azienda a sfruttare il nuovo formato pubblicitario proposto da Virgilio sponsorizzando il lancio del suo ultimo smartphone.



