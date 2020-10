TikTok: “I nostri server sono già separati dalla Cina”

Continua a leggere In alcuni documenti depositati in tribunale dall’azienda, il capo della sicurezza di TikTok ha spiegato che il Dipartimento del commercio degli Stati Uniti non ha compreso come l’ app immagazzina e tiene al sicuro i dati degli utenti, sottolineando che i server e i codici dell’applicazione sono completamente separati da ByteDance.

Fonte: Fanpage Tech