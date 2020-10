Sony ha mostrato la nuova interfaccia di Ps5

16 Ottobre 2020 – 15:23

(Foto: Sony)Sony continua a svelare nuovi dettagli su Ps5 e l’ultima anticipazione lasciata è un succulento video caricato sul canale ufficiale di YouTube che mostra da vicino l’interfaccia utente della console next-generation. Una clip di oltre undici minuti che racconta non soltanto la nuova Ui a livello grafico, ma anche tutte le funzionalità principali introdotte.

La prima funzione che si può finalmente vedere in modo definitivo è la possibilità di accendere la console e saltare direttamente all’ultimo salvataggio del titolo che si è giocato di recente, con una sorta di lancio rapido che porta dentro l’azione. Nel caso del video pubblicato da Sony si è preso il gioco Sackboy: A Big Adventure. Con una pressione sul tasto Playstation si può in ogni momento ritornare alla homepage vera e propria con lo sfondo che riprende il gioco in corso.

L’interfaccia utente di Ps5 è pensata per essere visualizzata su uno schermo di grandi dimensioni, ma soprattutto con una risoluzione 4k che sfrutta al meglio tutte le capacità di elaborazione della console, come per esempio il ray tracing che riproduce in modo profondo e fedele le luci nella scena.



Molto interessante la funzione Attività che estrapola dal gioco tutto ciò che può mettere a disposizione come le modalità speciali, determinati livelli, feature extra e anche le guide che possono essere ricavate dalle risorse dell’abbonamento PlayStation Plus (quando disponibili). Una sorta di hub di controllo rapido e di immediato impatto visivo. Le guide oppure i video sui giochi possono essere mostrati in sovraimpressione durante il gameplay, con il picture-in-picture in una finestrella.

(Foto: Sony)Lo Store di contenuti viene integrato nella Home come se fosse una sua pagina interna e non più un’app esterna. In generale ciò che si può apprezzare è una velocità di caricamento dei contenuti pressoché immediata con attese nulle e una grande rapidità di movimento e di apertura e chiusura delle varie funzioni e menu.

Ecco tutte le info su Ps5, che uscirà nella versione standard oppure solo digital a un prezzo di 499 e 399 euro rispettivamente.



