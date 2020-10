Sega compie 60 anni e regala una serie di giochi storici

16 Ottobre 2020 – 3:23

(Foto: Sega)Proseguono le celebrazioni di Sega per i sessant’anni dalla creazione e nei prossimi giorni gli appassionati del brand nipponico potranno scaricare – ma solo per un periodo limitato – quattro videogiochi gratis da Steam. In un mix tra titoli molto noti e piccole chicche, si passa da una grafica 16bit a proposte più moderne che riportano alla mente tante saghe celebri.

Dopo aver accolto il costume di Sonic the Hedgehog in Fall Guys e una speciale versione ridotta di Game Gear dal prezzo popolare, ecco una nuova promozione che coinvolge il portale Steam da oggi al prossimo lunedì. Il primo titolo è Streets of Kamurocho, che si ispira ovviamente al celebre Streets of Rage con la differenza che i personaggi sono presi dalla celeberrima saga Yakuza in un mashup molto interessante. Si dovrà infatti impersonare Kiryu e Majima per andare a sconfiggere i nemici con una grafica a 16bit che sorride al glorioso passato. Si può scaricare dal 17 al 19 ottobre.



Golden Axed si riferisce invece a un gioco al quale lavorava oltre dieci anni fa la divisione australiana di Sega, ma che poi non è mai uscito ossia Golden Axe: Reborn, abortito così come altri remake come Altered Beast e il già citato Streets of Rage e un infinite-runner basato su Shinobi. Golden Axed è un gioco piuttosto piccolo e viene presentato da Sega stessa come “buggy” ossia con malfunzionamenti, ma permette di avere quantomeno un assaggio di un titolo che è stato abbandonato durante lo sviluppo. Si può scaricare soltanto il 18 ottobre.



Il terzo gioco gratis è Endless Zone che si ispira a Fantasy Zone del Master System che aveva proposto la prima mascotte di Sega, Opa-Opa e che si può scaricare dal 16 al 19 ottobre. Fino al 19 ottobre, infine, si può scaricare Armor of Heroes che è una battaglia tra carri armati in multiplayer ispirato alla serie Company of Heroes con nove tipologie di gioco in quattro mappe con avversari gestiti dall’intelligenza artificiale e uno scenario completamente distruttibile.

Come ultimo regalo extra si potrà scaricare da qui ai prossimi due mesi Nights into Dreams, con l’unica richiesta di associare la mail utilizzata per l’utenza su Steam alla pagina celebrativa di Sega da dove scaricare i giochi citati.

Fonte: Wired