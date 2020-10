Se la scuola chiude ancora è perché abbiamo fallito tutti

16 October 2020 – 12:01

(Foto: Nicolò Campo/Sipa Usa)No, alla fine tre mesi non sono bastati, per salvare la scuola italiana. Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, non vedeva l’ora di richiuderle. Ma altrove già ci si prepara a seguire le sue orme: in Lombardia, per esempio, nelle province di Milano, Monza e Varese, dove dovrebbe essere reintrodotta la fallimentare didattica a distanza per le scuole superiori, recuperando una richiesta avanzata dalle regioni prima dell’approvazione dell’ultimo dpcm. Stesso discorso per il Veneto, dove Luca Zaia propone lezioni digitali per università e ultimi tre anni delle secondarie di secondo grado. Probabile che alla fine la linea sulle superiori venga adottata anche dal governo nel fine settimana.

Eppure le scuole non si chiudono, per quel che se ne sa da parte del Comitato tecnico-scientifico, perché costituiscano un rischio in sé stesse. Almeno non in questa fase. Il monitoraggio settimanale non le mette sul banco degli imputati e il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, ha spiegato che “i dati odierni confermano che la trasmissione del virus a scuola è limitata rispetto a quella che avviene in comunità, perciò è ancor più importante monitorare e rispettare le regole anche al di fuori del mondo scolastico”. A buon intenditor, poche parole: famiglia, soprattutto, e mezzi pubblici.

Dunque, a prescindere dagli specifici provvedimenti, le scuole si avviano verso una nuova chiusura, almeno parziale, perché non siamo stati in grado di costruire loro intorno un cordone di sicurezza. Dovevano essere la priorità, come ripeteva ogni politico nel pieno dell’estate e della corsa ai banchi con le ruote, saranno le prime a risvuotarsi. Eppure gli ingredienti richiesti non erano fantascientifici: incrementare corse e capienza dei mezzi pubblici, scaglionare con efficacia ingressi e uscite (magari anche a turni alternati, mattina e pomeriggio), partire con un programma di screening con tamponi rapidi nelle classi dove fosse segnalato un caso di positività per alleggerire il sistema degli esami molecolari e non bloccare intere classi o istituti. Avremmo potuto farcela, ce l’hanno fatta in gran parte d’Europa e da ben prima di noi. Niente da fare: non per colpa del mondo della scuola ma di tutto quello che gli ruota intorno.

Stavolta, fra l’altro, non c’è una dinamica che ponga il governo contro le regioni. Il quadro è ben più caotico e lo stesso esecutivo, sul punto, è diviso: al rigore del ministro della Salute Roberto Speranza rispondono i numeri della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, secondo la quale quella di chiudere le scuole è una decisione “gravissima, profondamente sbagliata e inopportuna” perché “la media nazionale degli alunni che hanno contratto il coronavirus è dello 0,080%”. Nel frattempo Nicola Zingaretti – che nel Lazio dei drive-in da otto ore di fila non consente i tamponi molecolari nei laboratori privati – sostiene De Luca perché sa che non potrà fare altrimenti nella sua regione, con Roma che già in tempi di pace viaggia sotto ogni standard di decenza nel trasporto pubblico. I 5 Stelle legano infine l’intera partita al concorso straordinario per docenti in programma dal 22 ottobre, respingendo le richieste di rinvio che arrivano proprio dal Pd e dalla Lega e considerando la serrata scolastica come un tentativo di boicottaggio.

Com’è evidente, siamo finiti in un vergognoso pantano che presto ci riporterà all’anarchia scolastica, a una nuova batosta sulle famiglie e ad affossare ogni speranza di ripresa. Intanto, mentre riaccendiamo il finto dibattito sulle scuole, il quadro è il seguente: mancano 20mila medici e 6mila operatori nelle Asl, Immuni non sta funzionando come dovrebbe, i vaccini influenzali non ci saranno per tutti, i test rapidi arriveranno quando anche l’ultimo bue sarà scappato dal recinto, la rete dei tamponi è incredibilmente sotto pressione (eppure in Baviera ci si prenota online, ci si presenta all’orario stabilito e si possono fare quanti tamponi si voglia anche senza sintomi: 200 chilometri da Bolzano, non Marte) e si porta dietro un contact-tracing sempre più eroico. Nelle città – a parte chilometri di inutili piste ciclabili, spesso improvvisate e pericolose, altro che smart city – tutto è come prima fra bus e metro.

Tranne che per chi ci ha lavorato, la scuola non è mai stata in cima alla lista delle priorità ma delle preoccupazioni. La sensazione è che gli stessi presidenti di regione non ci abbiano mai creduto, coscienti che quel cordone di sicurezza non sarebbero stati in grado di costruirlo. Sono i giovani a pagare, adesso. Pagheremo tutti, domani, per questo buco nero educativo senza precedenti.

