Pomodori verdi fritti diventa una serie (preparate i fazzoletti)

16 October 2020 – 11:16

Esistono film di fronte ai quali è quasi impossibile non commuoversi: Pomodori verdi fritti alla fermata del treno è sicuramente uno di questi. Del 1991, diretto da Jon Avnet e basato sul romanzo di Fannie Flagg, racconta la relazione tra due giovani donne anticonformiste, Idgie e Ruth, che prendono in gestione la tavola calda di una fermata ferroviaria e, intrecciando la vita degli abitanti del luogo, combattono le convenzioni dure a morire, il machismo e il razzismo nel cuore degli Stati Uniti del sud durante gli anni ’30. Il tutto è un affresco sentimentale e struggente difficile da dimenticare. Che sta per tornare sotto una nuova forma.

La celebre cantante e attrice americana Reba McEntire sarà la protagonista di un adattamento seriale della pellicola, che è attualmente in progetto presso il canale americano Nbc, con la produzione del mitico Norman Lear (Arcibaldo, I Jefferson), già presente nel team del film. Secondo quanto riportato, si tratterà della versione moderna della storia originale ed esplorerà le vite dei discendenti dei personaggi principali. In particolare, Reba McEntire darà il volto a Idgie Threadgoode ai giorni nostri, la quale torna dopo anni nella cittadina di Whistle Stop e deve riallacciare i rapporti, in un contesto completamente cambiato, con la figlia scontrosa e la tavola calda ormai in decadenza.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli, quindi non è chiaro se altri personaggi storici faranno la loro apparizione. D’altronde Pomodori verdi fretti, con due nomination agli Oscar, si distinse per il cast eccezionale, che comprendeva Jessica Tandy (premiata con la mitica statuetta per A spasso con Daisy), Kathy Bates (anche lei premiata per Misery non deve morire), Mary Stuart Masterson e Mary-Louise Parker. Poi, bisognerà vedere se la serie riuscirà a ricreare quell’intensità emotiva così vibrante che era cifra stilistica nel film originale.

The post Pomodori verdi fritti diventa una serie (preparate i fazzoletti) appeared first on Wired.

Fonte: Wired