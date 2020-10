I 95 anni di Angela Lansbury, icona senza tempo

16 October 2020 – 11:34

Tutti la ricordano come l’inarrestabile Jessica Fletcher de La signora in giallo, ma Angela Lansbury è stata tanto altro: una diva di Broadway, cantante e interprete in spettacoli memorabili come Mame e Gipsy, un’acclamata attrice di Hollywood e una mirabile doppiatrice (sua, ad esempio, è la voce di Mrs Bric nel classico Disney La Bella e la bestia). Cantante, performer, interprete, in oltre 60 anni di carriera ha vinto diversi Tony Awards e un Oscar alla carriera – nonostante sia più volte stata snobbata dall’Academy nei decenni precedenti.

La sua vita non è stata priva di sorprese: lasciò il primo marito dopo aver scoperto che era omosessuale – ma rimanendo sempre in buoni rapporti – e celebri sono le travagliate vicende legate al rapporto dei figli con la droga. È diventata non solo un simbolo di caparbietà, ma anche un’icona gay: “È per via del mio ruolo in Mame, era l’idea di glamour di ogni gay del mondo”, ha detto qualche anno fa in riferimento alla pièce teatrale che negli anni Sessanta l’ha portata al successo. Un’inesauribile fonte di entusiasmo ed etica del lavoro – è ancora attiva tutt’oggi – che abbiamo deciso di celebrare, nel giorno del suo 95esimo compleanno, con una serie di scatti d’epoca.

