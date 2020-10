Helstrom e le altre serie di supereroi che aspettiamo

16 October 2020

In questo anno in cui il coronavirus ci ha, fra le tante cose, privato anche dei film di supereroi – tutti spostati al 2021 –, abbiamo avuto poche occasioni di goderci le avventure di uomini e donne dalle facoltà sovrumane. Se escludiamo The Boys, enorme successo seriale che, però, anche con la seconda stagione ribalta gli aspetti canonici del genere, siamo rimasti a bocca asciutta. Ecco perché attendiamo i nuovi titoli dedicati ai supereroi, che dovrebbero debuttare nei prossimi mesi.

1. Helstrom

Dopo la debacle delle serie Marvel+Netflix, i supereroi destinati allo streaming e al piccolo schermo sono stati assorbiti dalla Marvel Cinematic Universe, e di conseguenza trasmessi su Disney+. L’unica sopravvissuta al di fuori di questo progetto è Helstrom, che fa il suo debutto negli Stati Uniti il 16 ottobre sulla piattaforma Hulu (sempre di proprietà Disney, però). In origine doveva essere appaiato a un altro titolo, Ghost Rider, per formare una specie di microuniverso di storie più dark, ma alla fine del 2019 l’idea è stato abbandonata. Helstrom, invece, inaugura il suo percorso incentrato sui personaggi di Daimon e Ana (interpretati rispettivamente da Tom Austen e Sydney Lemmon), i figli di un serial killer e di una donna con problemi psichici. L’uno docente universitario di etica e l’altra responsabile di una casa d’aste, entrambi sotto copertura, si mettono alla caccia di demoni che minacciano l’umanità. La lotta contro le forze oscure si fonde con i loro problemi psicologici, dando vita a un racconto complesso e tormentato.

2. WandaVision

Quella che doveva essere la serie numero 1 del nuovo universo seriale Marvel su Disney+, ovvero Falcon and the Winter Soldier, è stata rimandata al 2021. Di conseguenza, il primo titolo a debuttare in questo contesto, entro la fine del 2020, sarà WandaVision. I protagonisti sono Elizabeth Olsen e Paul Bettany nei ruoli che già avevano svolto nell’Mcu, ovvero Wanda Maximoff alias Scarlet Witch e Visione. Qui i due innamorati si ricongiungono, dopo la morte di lui negli ultimi film degli Avengers, in una dimensione bizzarra: partono infatti come i perfetti sposini di una sitcom anni ’50, mentre poi assistiamo a strampalati salti nel tempo. Anche se la trama ufficiale è ancora top secret, si intuisce che la coppia sia finita in una specie di limbo (forse creato dalla magia di Wanda) che permette alle persone di ricongiungersi oltre la morte. Oppure c’è qualcosa di ancora più misterioso e minaccioso che li ha fatti riunire?

3. Superman & Lois

Superman & Lois è una nuova serie che sarà inserita all’interno dell’ex Arrowverse, ora chiamato CWverse, ovvero l’insieme delle produzioni supereroistiche che vanno in onda sul canale americano The Cw. Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch riprendono così i panni di Clark Kent/Superman e della sua amata Lois Lane, giornalista del Daily Planet. In una svolta piuttosto originale rispetto agli altri titoli dello stesso genere, qui viene approfondita la loro vita di coppia: i due si sono sposati e hanno due figli, Jonathan e Jordan, e con loro affrontano le complessità e le difficoltà di essere genitori al giorno d’oggi. Nonostante parecchie vicende si ricollegano a Supergirl e The Flash, questa serie ha una dimensione più domestica e privata, unendo family drama, avventura e ironia. Le riprese, secondo quanto riportato, sono iniziate in queste settimane nel rispetto delle limitazioni da coronavirus, e se tutto va secondo i piani i primi episodi dovrebbero debuttare negli Stati Uniti nel gennaio 2021.

4. Invincible

Creata da Robert Kirkman (The Walking Dead, Outcast) e Cory Walker, e basata sull’omonimo fumetto di Skybound/Image, Invincible è una serie animata che ruota attorno alla vita di Mark Grayson, un ragazzo come tanti che a un certo punto scopre di essere il figlio del più forte supereroe del pianeta, Omni-Man, discendente dalla razza aliena dei Viltrumiti. Dopo il suo diciassettesimo compleanno, anche Mark sviluppa strani poteri e inizia così un percorso di formazione sotto il padre che gli fa da mentore. Ssviluppata una forza sovraumana e la capacità di volare, il ragazzo assume l’identità di Invincible e giura di proteggere la Terra da ogni minaccia. La particolarità della serie, così come del fumetto, è che mette al centro uno dei rari protagonisti di origini asiatiche, a cui dà la voce l’attore Steven Yeun. La madre di origini umane, Debbie Grayson, viene invece doppiata da Sandra Oh (Grey’s Anatomy, Killing Eve). A interpretare Omni-Man c’è J. K. Simmons, che gli amanti dei supereroi rammentano come l’iracondo J. Jonah Jameson nei primi film di Spider-Man.

5. Sandman

Alla fine degli anni ’80 Neil Gaiman scrive una serie a fumetti che diviene leggendaria per complessità e inventiva narrativa. Al centro della trama c’è Sogno, conosciuto anche come Morfeo e con mille altri nomi, che è il signore del sonno e vive con gli Eterni (Destino, Morte, Distruzione, Desiderio, Disperazione e Delirio), ovvero rappresentazioni antropomorfe degli stati fondamentali dell’esistenza. Tutto sarebbe destinato a proseguire immutato fino all’eternità, se non fosse che Sogno a un certo punto viene rapito e costretto a confrontarsi con la mutabilità delle cose. Il progetto di trasformare Sandman in una serie è sicuramente ambizioso e molti tentativi sono già stati fatti: il regista James Mangold (Logan) l’aveva proposta a Hbo, mentre una sceneggiatura era stata tentata da Eric Kripke di Supernatural e The Boys; anche Fox aveva provato a ricavarci uno spin-off di Lucifer, personaggio tratto proprio da questi fumetti. Alla fine a spuntarla è stata Netflix, che nel giugno 2019 ha annunciato un accordo con lo showrunner Allan Heinberg (Wonder Woman, The Catch), mentre alla produzione figurano lo stesso Gaiman e David S. Goyer. Non ci sono ancora informazioni precise sulla trama, anche se probabilmente sarà ambientata ai giorni nostri e vedrà il protagonista alla ricerca di alcuni oggetti magici fondamentali per lui. Se le riprese riusciranno a partire presto, il debutto potrebbe arrivare nel corso del 2021.

