Ford Explorer Plug-in Hybrid: la prova su strada

16 October 2020 – 11:28

Il nuovo Ford Explorer Plug-In Hybrid è grande, ibrido e saggiamente ignorante. Nell’entroterra pugliese, tra Bari e Borgo Egnazia, abbiamo provato la sesta generazione del suv più venduto negli Stati Uniti nelle sue svariate modalità di guida. Una vera sorpresa.

Immenso

L’extra-suv di Ford, in dotazione al dipartimento di Polizia di New York, ha dimensioni da record: più di 5 metri di lunghezza per 2 metri e 28 di larghezza e un’altezza totale di 1,78 metri. Anche a peso non si scherza con poco meno di 2,5 tonnellate. Dalla calandra ai passaruota passando per i paraurti fino alla firma luminosa: tutto è imponente nell’icona automobilistica americana che dal 1991 ha venduto più di 8 milioni di unità.

Basti pensare che lo sbalzo anteriore supera gli 80 centimetri, mentre quello posteriore il metro. Nella configurazione a 5 posti il bagagliaio è da 635 litri. Ripiegando a scomparsa anche la seconda fila, si arriva a ben 2274 litri. Ford Explorer sarà disponibile in Italia in un’unica versione con cerchi in lega da 20 pollici nero opaco. Completano, la finitura satinata della griglia frontale, le barre sul tetto e le cornici delle porte satinate. Mentre all’interno, sul cruscotto, sono presenti inserti in legno.

Gli spazi interni di Ford Explorer sono da villa in campagna. A dominare è il grande display centrale da 10,1 pollici posizionato in verticale come un vero tablet. A lui si accompagna il cockpit digitale da 12,3 pollici. I sedili hanno lo stesso comfort delle poltrone di un salotto oltre a essere ventilati o riscaldati a seconda della stagione. La seconda fila può ospitare tranquillamente tre adulti di grandi dimensioni e così anche la terza fila a due posti.

Nuovo Ford Explorer Plug-In HybridIbrido Plug-In

Prodotto nella fabbrica di Chicago, il nuovo Ford Explorer arriverà in Italia solo con il motore benzina EcoBoost V6 da 3 litri. Saranno 363 i cavalli forniti dal motore a combustione ai quali si aggiungeranno altri 102 cavalli del motore elettrico per un totale di 457 cavalli e 825 Newton metro di coppia.

Ford Explorer PHEV è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 13,6 kilowattora che garantiscono un‘autonomia in modalità esclusivamente elettrica di 42 chilometri WLTP. Oltre alla modalità EV Now, che permette a Ford Explorer di viaggiare in città spinto dalla sola elettricità, sono montate altre tre funzionalità elettriche.

EV Auto permette alla centralina di gestire la batteria a seconda dello stile di guida del cliente e a seconda del tragitto pianificato. EV Later consente invece di preservare la carica della batteria per poterla utilizzare nelle zone a traffico limitato. Infine EV Charge prende l’energia dei cavalli vapore per ricaricare la batteria

Cockpit digitale nuovo Ford ExplorerSaggiamente ignorante

Una volta accesso il quadro strumenti, nuovo Ford Explorer –già in modalità normale– ti dà un forte calcio nel sedere ogni volta che parti. L’ignoranza è data dall’intervento un po’ rude del motore elettrico. Poi si va via tranquilli fino a quando non decidi di schiacciare sull’acceleratore.

Qui, tutta la sua massa sembra sparire e quello che sembrava un bravo e buon sport utility da lavoro, diventa aggressivo come una sportiva. E si aggiunge ancora più aggressività quando s’inserisce la modalità Sport. Così, copre i 0-100 chilometri orari in 5,8 secondi. Un comportamento stradale veramente da racing, che meriterebbe dopo l’acquisto un corso di guida con lo staff Performance di Ford.

Ma questo big suv porta in dote anche della saggeza. Ad aiutare senza soluzione di continuità il guidatore felicemente sorpreso è l’Intelligent All-Wheel Drive che analizza le informazioni provenienti dai sensori ogni 10 millisecondi. È lui a trasferire la coppia tra l’assale anteriore e posteriore in 100 millisecondi. Molto utile in caso di sovrasterzo o scarsa aderenza delle ruote.

L’unico modo per calmare (apparentemente) Ford Explorer è impostarlo in modalità Eco. Qui si guadagna anche in autonomia. Nota di merito: alla fine della nostra giornata di guida, dopo aver maltrattato in lungo e il largo il bonario (ma non troppo) Ford Explorer, abbiamo raggiunto i 10,1 litri per 100 chilometri. Un buon risultato considerate le masse da spostare e i cavalli.

Ford Explorer, però, vuole primeggiare non solo per le dimensioni che lo rendono particolarmente vistoso, ma per la sua versatilità. Tra le varie modalità di guida, infatti, lo sterrato, la bassa aderenza, neve/sabbia e infine rimorchio/carico. Qui Ford Explorer può dare il suo massimo trainando pesi fino a 2,5 tonnellate.

Considerazioni al volante

La risposta del cambio automatico a 10 rapporti è così veloce che oggettivamente non è necessario utilizzare le palette dietro il volante. Nemmeno nella modalità dinamica. Nemmeno per divertirsi. Il sound del motore è decisamente calmierato per la città. Per ascoltarlo è doveroso abbassare i finestrini. Suono che viene facilmente coperto dai 1000 watt dell’impianto stereo Bang & Olufsen.

Interni ST-Line del Nuovo Ford ExplorerLa posizione di guida, sembra lapalissiano dirlo, ma è molto alta. In autostrada, gli unici a intimorirci per altezza sono i TIR, tutti gli altri, abbassano lo sguardo. A bordo di Ford Explorer non serve staccare gli occhi dalla strada. Una volta memorizzata la posizione dei tasti fisici, raggiungerli è davvero semplice. Tasti che sono presenti anche sul volante per il controllo soprattutto dell’infotainment SYNC 3.

Il nuovo Ford Explorer Plug-In si guida da subito con estrema facilità. Non servono spiegazioni per attuare tutti i suoi assistenti alla guida inseriti nel pacchetto Ford Co-Pilot. Il cruise control adattivo è fluido sia in autostrada che negli incolonnamenti in cui il servizio Stop&Go funziona davvero bene.

Su auto di queste dimensioni è decisamente utile l’assistente al parcheggio che consente manovre in parallelo e in perpendicolare con la semplice pressione di un pulsante. Ma ancora più utile è il reverse brake assist: questa funzione permette di evitare tamponamenti in retromarcia. Utile in città, nelle manovre in spazi ristretti e quando si gira trai boschi.

Nuovo Ford Explorer sarà venduto in Italia con un unica motorizzazione, un unico allestimento ST Line. Tutto sarà di serie. Il prezzo di listino è 81mila euro.

