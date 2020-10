Dolly Parton risponde ai suoi autocomplete su Google

16 Ottobre 2020 – 21:03

Se avete preso parte, qualche mese fa, alla Dolly Parton Challenge sui social dovreste sapere chi è Dolly Parton. Se amate la musica country, poi, la conoscete sicuramente. Una delle più grandi stelle del genere, vincitrice di Grammy e candidata qualche decennio fa gli Oscar per la miglior canzone originale, è la protagonista di questa Autocomplete Interview, il format di Wired che consente alle star di scoprire le stringhe di ricerca più ricorrenti generate dagli utenti di Google – e dargli risposte, una volta per tutte.

La cantante nata in Tennessee non ama effettuare ricerche sul suo conto, ammette. Ma utente vuole sapere se è la madrina di Miley Cirus; ed è proprio così: Parton infatti è grande amica e collega di Billy Ray Cirus, il padre della star di Wrecking Ball.

Un altro utente vuole sapere come vanno le cose in famiglia, se il matrimonio dell’interprete va a gonfie vale (Parton è legata al marito da una relazione ultracinquantennale, quindi fate un po’ voi).

La cantante sforna ancora album, come dimostra il recente lavoro A Holly Dolly Christmas che vede la partecipazione di Michael Bublé, Miley Cirus e del fratello Randy. Ma non va in tour da due anni, e sicuramente non ci andrà ancora per un bel pezzo. Epitome della star bionda che incanta le folle, l’icona country ama vestirsi di bianco quando sale sul palco (prendete appunti) e a casa cucina cibo non bello ma buono, tiene a dirci.

