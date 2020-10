Cashback di Stato, si parte da dicembre

16 Ottobre 2020 – 10:48

Da dicembre prende il via la fase sperimentale del Cashback di Stato: sarà restituito il 10% delle spese effettuate con sistemi tracciabili.

