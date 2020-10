Arriva la TV del futuro: ecco che cosa bisogna sapere

16 October 2020 – 16:35

Del passaggio del digitale terrestre al DVB-T2 nel 2022 si è parlato molto, ma anche nel panorama satellitare cambia tutto: già da fine novembre molti canali tivùsat saranno trasmessi solo in alta qualità con lo standard DVB-S2, ed entro il 2021 quasi tutti saranno visibili solo in HD o in 4K.

Fonte: Fanpage Tech