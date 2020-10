Anche Snapchat copia TikTok e lancia i video brevi musicali

16 October 2020 – 16:50

Anche la piattaforma di messaggistica effimera Snapchat ha deciso di trarre ispirazione da TikTok per proporre all'interno della propria app la possibilità di girare video di breve durata con accompagnamento musicale. Battezzata Sounds, la novità non sarà però a disposizione di tutti gli smartphone, almeno per il momento.



Fonte: Fanpage Tech