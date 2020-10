Sogin è alla ricerca di nuove tecnologie per smaltire le scorie nucleari

15 Ottobre 2020 – 18:33

(foto Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images)Una startup per migliorare le tecnologie di smaltimento delle scorie nucleari. Toi, società pisana che ha sviluppato la piattaforma Zerynth, ha vinto il bando Sarr, acronimo per soluzioni avanzate per i rifiuti radioattivi, lanciato da Sogin, la società pubblica responsabile del decommissioning degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi, con il supporto di Digital Magics, incubatore di imprese del Belpaese.

Lanciata il 17 giugno scorso, la call ha permesso alla giuria, composta dal top management e da tecnici di Sogin e Digital Magics, di assegnare a Toi (Zerynth) il premio per la migliore proposta innovativa nella gestione dei rifiuti radioattivi fra i dieci progetti arrivati alla fase finale.

Zerynth è un software–hardware-cloud professionale che permette, nella gestione dei rifiuti radioattivi, di integrare sia vecchi sistemi analogici che prodotti, tecnologie e servizi di nuova generazione in modo semplice e scalabile, permettendo l’applicazione di soluzioni digitali 4.0 a processi e infrastrutture esistenti. Il linguaggio Python utilizzato da questa piattaforma permette di programmare dispositivi IoT abilitando algoritmi di “edge computing” e “data science” direttamente sui diversi device utilizzati negli impianti nucleari in dismissione per integrarli con rapidità ed efficienza.

Ora Toi potrà collaborare con Sogin allo sviluppo del progetto presentato. Le nove startup finaliste, selezionate fra le 52 aziende che hanno partecipato al bando, sono tutte altre realtà del panorama italiano: Alleantia, Easy, Engynya, Mtm Project, Pikkart, RuneLab, Smart Track, Surge, Tools for Smart Minds.

L’obiettivo era individuare fra startup e piccole e medie imprese la migliore proposta di soluzioni e tecnologie avanzate nell’ambito delle diverse fasi di pianificazione, gestione e automatizzazione nello stoccaggio dei rifiuti radioattivi e nella verifica dei risultati ottenuti, per contribuire alla digitalizzazione dei processi e allo sviluppo sostenibile.

“Questa call – ha dichiarato Emanuele Fontani, amministratore delegato di Sogin – rappresenta un esempio concreto degli strumenti di innovazione che stiamo introducendo nei nostri processi per garantire velocizzazione degli smantellamenti, maggiore controllo nella gestione dei rifiuti radioattivi e migliori standard di sicurezza sul lavoro. L’innovazione nel settore del decommissioning nucleare e della gestione dei rifiuti radioattivi è necessaria per proseguire nel percorso di digitalizzazione in un’ottica Industry 4.0. Questa strategia è la chiave di volta per l’integrazione dei principi di sostenibilità ambientale nei nostri processi industriali e produttivi, in un’ottica di economia circolare e di valorizzazione delle competenze distintive del gruppo”.

“La gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi – ha dichiarato Marco Gay, amministratore delegato di Digital Magics – è un tema di primaria importanza, sia per il benessere e la salute di tutti, sia per la sostenibilità ambientale. Come Digital Magics crediamo che le startup, grazie alle loro soluzioni, possano dare un contributo significativo al compito che Sogin sta portando avanti con la massima attenzione da oltre vent’anni”.

