Recensione Oppo Reno 4 Pro: un buon mediano che costa come un attaccante

15 Ottobre 2020 – 18:43

Buona dose del successo del marchio Oppo si deve alla serie Reno, una gamma di smartphone che ha sempre puntato sul rapporto prezzo/prestazioni, ma anche a offrire ai consumatori caratteristiche premium accessibili. Il nuovo arrivato Oppo Reno4 Pro conferma questa proposizione alzando ulteriormente l’asticella della qualità ma anche il prezzo, forse in modo eccessivo per essere competitivo con i prodotti della concorrenza.

Gli elementi distintivi della quarta evoluzione del Reno puntano su tre aspetti: design, fotocamera e ricarica veloce. Il più evidente è ovviamente l’estetica che sottolinea l’eccellente processo produttivo capace di compattare in un corpo davvero molto sottile tutta la tecnologia di cui dispone il telefono.

Il modello Oppo Reno4 Pro che abbiamo in prova infatti ha uno spessore di appena 7,6 millimetri che lo rende uno dei modelli 5G più sottili sul mercato (il primato spetta al Vivo X50 con 7,49 mm). Molto apprezzabile è anche la leggerezza che si percepisce chiaramente tenendolo in mano. In questo caso il peso si ferma a 172 grammi.

Dal punto di vista del design la cover posteriore non viene eccessivamente appesantita dal modulo fotografico che ha anche il vantaggio di sporgere dalla scocca senza creare particolari fastidi nonostante abbia un doppio scalino. Il taglio del vetro a diamante contribuisce tra l’altro anche a ridurre sensibilmente le impronte sulla cover e favorisce i giochi di luce nel caso della colorazione Galactic Blu che si affianca al più tradizionale Space Black.

Lo schermo curvo amoled da 6,5 pollici con frequenza a 90 Hz è certificato HDR10+ e nel complesso offre una visualizzazione dei contenuti più che soddisfacente in tutte le condizioni d’uso e a seconda dei contenuti, anche perché la luminosità può essere regolata da 500 a 1100 nit. Il comfort visivo è garantito inoltre da un sistema anti-sfarfallio e dalla bassa emissione di luce blu.

In buon lavoro è stato fatto con il reparto fotografico anche se la configurazione del modulo è piuttosto standard. Il sensore principale è infatti un collaudato Sony IMX586 da 48 megapixel, affiancato a una lente video grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 13 megapixel. I progressi rispetto al Reno 3 sono evidenti ma l’incremento di qualità più significativo riguarda il video.

Oppo Reno4 Pro permette di effettuare video più nitidi e dettagliati non solo di notte o in condizioni di scarsa illuminazione ma anche in movimento. Da una parte la modalità Ultra Night con il wide-angle viene aiutata dall’intelligenza artificiale, dall’altra la funzione Ultra Steady Video 3.0 assicura che le riprese siano molto stabili. Non possiamo dire che il risultato è quello che si otterrebbe con una gimbal, ma l’attenuazione delle oscillazioni sono tangibili.

La cattura dei video è stata arricchita anche da una modalità Cinema che permette di lavorare sui parametri come l’esposizione, la velocità dell’otturatore e la sensibilità ISO in modo totalmente personalizzato. Volendo è disponibile anche l’applicazione proprietaria Soloop che semplifica molto il montaggio dallo smartphone andando incontro alle esigenze dei meno avvezzi.

Le prestazioni del Reno4 Pro sono molto buone, fluido e scattante, senza comunque arrivare ai vertici del mercato. Sotto il cofano, infatti, si trova il processore Qualcomm Snapdragon 765G supportato da 12 GB di ram e uno spazio d’archiviazione da 256 GB non espandibile. Il chipset consente anche di gestire tutte le principali reti 5G con una connessione stabile.

Ultimo pezzo forte è rappresentato dal sistema di ricarica veloce SuperVOOC da 65W è in grado di ricaricare oltre il 60% della batteria da solo 4000 mAh in 15 minuti e completamente la carica in 36 minuti. Con questa velocità gli utenti non saranno più costretti a caricare i loro telefoni per tutta la notte ma la capacità della batteria consente di arrivare a fine giornata piuttosto a fatica.

Oppo Reno 4 Pro è dunque un prodotto di buona qualità, completo, dal design elegante e in grado di regalare un buon feeling d’uso. Si comporta bene in tutte le situazioni senza brillare ma senza mai una sbavatura. Il suo unico limite è quindi solo il prezzo di 799 euro, 100 euro in più rispetto a un OnePlus 8T che è tecnicamente ha anche qualcosina in più, troppo caro anche se confrontato con lo Xiaomi Mi 10T Pro.

Voto: 8

Wired: sottile e leggero, buone riprese video anche in notturna, ricarica ultra veloce

Tired: non è impermeabile, prezzo non competitivo

