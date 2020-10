Qui il nuovo (bellissimo) trailer di Soul, atteso film Pixar

15 October 2020 – 18:03

https://www.youtube.com/watch?v=Gs–6c7Hn_A

Come molti dei titoli che dovevano uscire nei mesi scorsi, anche Soul ha avuto le sue traversie. L’atteso film della Pixar, infatti, sarebbe dovuto arrivare nelle sale americane lo scorso giugno, ma la chiusura dei cinema per via del coronavirus aveva inizialmente fatto slittare il debutto a novembre. E adesso si è deciso per una release esclusivamente in digitale. La pellicola diretta da Pete Docter (Monsters & Co., Up, Inside Out) sarà, quindi, disponibile sulla piattaforma Disney+ a partire dal 25 dicembre. Intanto, in queste ore è stato diffuso il nuovo trailer ufficiale, dopo l’anteprima mondiale al London Film Festival.

L’attore Jamie Foxx dà la voce a Joe Gardner, un insegnante di musica alle scuole medie nel Queens che finalmente ha la possibilità di suonare il piano per un noto quartetto jazz. Un incidente inaspettato lo scaraventa nell’aldilà, ma per sbaglio finisce nel Great Before, una specie di limbo in cui le anime appena create attendono di essere assegnate sulla Terra. Grazie allo You Seminar, un luogo in cui le stesse anime vengono “formate” all’esistenza che le aspetta, il protagonista tenta di tornare alla vita di prima. Accanto a lui c’è 22, doppiata dalla comica Tina Fey che, al contrario di Joe, non vuole saperne di lasciare il Great Before.

Soul è il primo film animato della Pixar ad avere un cast formato principalmente da interpreti afroamericani: accanto a Foxx, infatti, troviamo anche il musicista Questlove, Phylicia Rashad (la mitica Clair dei Robinson), Daveed Diggs (Hamilton) e Angela Bassett (Black Panther). Fra i doppiatori: l’attrice Alice Braga (New Mutants, The Suicide Squad), la comica Fortune Feimster e il presentatore irlandese Graham Norton.

