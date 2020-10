In esclusiva per Wired una clip de I predatori, il film di Pietro Castellitto

15 October 2020 – 14:07

Grande esordio per I Predatori diretto da Pietro Castellitto, figlio d’arte sulla cresta dell’onda per la prima da regista con un lungometraggio scritto sei anni fa e premiato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia (la Miglior sceneggiatura nella sezione Orizzonti). La sua commedia nera ruota attorno a due famiglie agli antipodi (la borghese Pavone e i popolari Vismara) e mette in scena le grane quotidiani e i relativi colpi di scena nei rapporti tra genitori, nonni e figli.

La clip qui sopra è un esempio perfetto, con l’impasse a tavola superato dall’impeto di Federico (interpretato dallo stesso Pietro Castellitto), che chiama in causa alcuni commensali e poi piazza il colpo sorprendendoli. Dopo il successo in laguna, il film sarà alla Festa del Cinema di Roma (15-25 ottobre) e debutterà in sala il 22 ottobre.

The post In esclusiva per Wired una clip de I predatori, il film di Pietro Castellitto appeared first on Wired.

Fonte: Wired