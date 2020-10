Star Wars, come sarebbe andata se George Lucas avesse girato l’ultima trilogia sequel

14 October 2020 – 17:42

Inutile piangere sul latte versato, o sulle galassie che mai saranno. La grande saga degli Skywalker in Star Wars si è conclusa lo scorso dicembre con un grande successo di pubblico, ma che forse non è proprio direttamente proporzionale all’appagamento dei fan storici. In molti, insoddisfatti della nuova trilogia sequel e dei passi falsi di J. J. Abrams e ancor di più di Rian Johnson, si chiedono come sarebbe stata la trilogia conclusiva immaginata da George Lucas, il creatore originale di Guerre stellari, ma che non è mai stata realizzata. Alcune indiscrezioni a parte, ovviamente non lo sapremo mai. Però, in questi giorni è uscito negli Stati Uniti un nuovo libro pieno di informazioni curiose che ci aggiorna su un aspetto saliente della triade di film mai venuta alla luce.

Il volume s’intitola Star Wars: Fascinating Facts ed è scritto da Pablo Hidalgo, responsabile creativo della Lucasfilm e direttamente coinvolto nella realizzazione di Star Wars: si tratta di un centinaio di fatti poco conosciuti o addirittura inediti sul dietro le quinte dei nove film della serie, ma anche storie del backstage e altre informazioni curiose su personaggi, scene memorabili, sceneggiature e svariati aspetti creativi e tecnici. Fra questi anche un’importante rivelazione: il personaggio di Luke Skywalker, interpretato da Mark Hamill, sarebbe morto nell’ottavo episodio anche all’interno della trilogia di Lucas. Nel trattamento scritto dal regista nel 2012, ma poi accantonato da lui stesso e dalla Disney, infatti, il maestro Jedi avrebbe incontrato la sua fine.

Skywalker muore per pura coincidenza anche ne Gli ultimi Jedi, il film di Johnson che appunto rappresenta l’ottavo capitolo di tutta la saga. In passato lo stesso Hamill si era detto insoddisfatto di come il suo personaggio usciva di scena, anche se non sapremo probabilmente mai come sarebbe stato l’epilogo nella versione di Lucas.

