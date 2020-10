Selfie sticker, chat a tema e reaction: ecco come cambia Messenger

14 October 2020 – 11:28

Facebook Messenger si rinnova ed ora assomiglia di più a Instagram (foto: Facebook)Facebook prosegue il suo percorso verso una più consolidata comunicazione cross-app facendo evolvere Messenger. La piattaforma, oltre a cambiare il logo che assume i colori di Instagram, presenterà alcune nuove funzionalità come i selfie sticker, i temi per le chat e le reaction personalizzate.

nuova colorazione del logo di Facebook Messenger (foto: Facebook)Questo aggiornamento serve a consolidare l’evoluzione dei sistemi di chat dell’universo Facebook. Siccome recentemente Menlo Park ha annunciato che, per alcuni utenti del Nord America, sarà possibile scambiarsi messaggi cross-app tra Messenger e Instagram, la società ha pensato di rimarcare graficamente la fusione dei due sistemi. A cominciare dall’icona di Messenger, che abbandonerà il classico azzurro Facebook per una sfumatura dal blu al lilla che ricorda il logo di Instagram. “Il nostro nuovo logo riflette un passaggio al futuro della messaggistica, un modo più dinamico, divertente e integrato per rimanere in contatto con le persone a cui sei vicino”, commenta il vicepresidente di Messenger Stan Chudnovsky sul blog della società.

Oltre all’icona Messenger accoglie anche delle nuove funzionalità come la possibilità di cambiare il tema grafico delle chat. Per rendere le conversazioni ancora più personalizzabili, Messenger introdurrà i selfie stickers che consentiranno agli utenti di inserire degli adesivi creati con il proprio volto. I singoli messaggi, inoltre, potranno ricevere delle reaction che l’utente potrà personalizzare, oppure potranno scomparire automaticamente grazie alla vanish mode.

Questa nuova mossa fa parte del piano di Mark Zuckerberg per unificare i sistemi di messaggistica delle sue piattaforme creando un innovativo sistema di comunicazione cross-app che possa sfruttare tutti i punti di forza di Facebook Messenger, WhatsApp e dei Direct Message di Instagram. In parte l’obiettivo è già stato raggiunto con la creazione di Rooms che consente di creare una stanza virtuale per videoconferenze alla quale si può accedere indipendentemente dall’applicazione utilizzata.

