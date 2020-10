Recensione OnePlus 8T: sottile, leggero, veloce e completo

14 Ottobre 2020 – 18:03

La fortunata Serie 8 si arricchisce del nuovo OnePlus 8T, l’ultimo smartphone dell’azienda cinese che mantiene la promessa di offrire un prodotto dalle caratteristiche tecniche evolute, dal design ricercato, a un prezzo davvero interessante.

Il nuovo dispositivo dell’azienda co-fondata dal Pete Lau, ancora al comando della sua impresa, si comporta infatti come un vero e proprio top di gamma con elementi premium ad iniziare dal design che si conferma molto gradevole. Il OnePlus 8T appare anche al tatto molto ben assemblato, con una scocca posteriore in vetro (3D Corning Gorilla), cornice ridotta al minimo, ma soprattutto è molto sottile: appena 8,4 millimetri.

Un altro aspetto che si apprezza nell’utilizzo quotidiano è la leggerezza, sulla bilancia il telefono non supera i 188 grammi. Belle anche le colorazioni verde acquamarina come il prodotto in prova e il Lunar Silver per chi cerca un tocco più classico e tradizionale.

Si conferma un punto di forza il display, come sempre amoled e con un refresh a 120 Hz. La dimensione di 6,55 pollici è ideale grazie anche al formato 20:9 che lo rende facilmente impugnabile con una mano. Proprio la possibilità di usare il telefono con una mano è stata ulteriormente semplificata con uno specifico intervento lato software che rende più accessibili i comandi di gestione e l’accesso alle principali funzioni.

Dal punto di vista estetico non dispiace anche la soluzione adottata per il comparto fotografico, il modulo quad cam è infatti piuttosto compatto e poco invasivo, posizionato nel lato sinistro del telefono e con un gradino che sporge molto poco rispetto alla scocca. Dal punto di vista tecnico il reparto imaging offre tutto quello che serve per catturare al meglio foto e video.

Nel dettaglio troviamo una camera principale da 48 megapixel con sensore Sony IMX589 molto luminosa (f/1,7), affiancata a un’ottica ultra wide da 123 gradi e 16 mp, una macro da 4 megapixel con messa a fuoco a partire da 3 cm e l’originale lente monocromatica da 2 megapixel. Proprio quest’ultimo elemento rappresenta una novità più di marketing che di sostanza, favorendo infatti gli scatti in bianco e nero per chi ama dare un gusto retrò alle proprie immagini.

Più significativo è il miglioramento nelle riprese notturne, anche in video, dove l’algoritmo lavora a dovere per offrire risultati di qualità anche agli utenti meno esperti. In riferimento proprio ai filmati va segnalato inoltre il progresso nella stabilizzazione delle immagini del OnePlus 8T, il buon lavoro svolto dal focus tracking e le autoriprese con la camera frontale (16 MP, f/2,4) che offrono un effetto sfuocato dal look non artificiale.

Dal punto di vista della fluidità ed esperienza d’uso questo smartphone 5G si conferma un prodotto ai vertici di mercato, il merito è ovviamente del chipset Qualcomm Snapdragon 865 ben supportato da 12 GB di Ram per il telefono in prova, ma soprattutto dal sistema operativo OxygenOS 11. L’ottimizzazione software è sempre stato un fiore all’occhiello degli smartphone OnePlus e questo modello non smentisce le aspettative.

Il lavoro svolto lato software si apprezza anche nella migliorata interfaccia grafica che offre numerose opzioni di personalizzazione e nell’originale lavoro di design fatto per la visualizzazione delle informazioni nella modalità Always On Display. Bene anche l’autonomia assicurata da una batteria da 4500 mAh che porta il telefono a fine giornata senza troppi problemi.

OnePlus ha però aggiunto sul suo telefono il nuovo sistema di ricarica Twin-Battery che grazie al caricatore integrato nella confezione porta la potenza di alimentazione a 65 W. Questo significa riuscire a completare una ricarica completa da 0 al 100% in appena 39 minuti. Per evitare pericolosi surriscaldamenti e per monitorare il telefono per tutta la durata della ricarica il sistema utilizza ben 12 sensori di controllo.

Complessivamente ci troviamo di fronte a un prodotto completo, dalla comprovata affidabilità, molto gradevole dal punto di vista estetico ma anche con tutta la sostanza di un vero top di gamma ma dal prezzo interessante se confrontato ai modelli della concorrenza. La configurazione base 8/128 GB ha un costo di 599 euro che sale a 699 euro per la versione maggiorata 12/256 GB.

Voto: 8,5

Wired: estetica elegante, sottile e leggero, molto veloce

Tired: non è impermeabile



The post Recensione OnePlus 8T: sottile, leggero, veloce e completo appeared first on Wired.

Fonte: Wired