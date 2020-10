Quanto costano i nuovi iPhone 12 (che puoi pagare anche a rate)

14 Ottobre 2020 – 14:28

Dopo la presentazione dei nuovi smartphone Apple, i potenziali acquirenti stanno pensando a un aspetto in particolare dei dispositivi: il prezzo. I gadget lanciati non sono mai stati così numerosi, ma il prezzo di partenza rimane il medesimo rispetto all’anno scorso. Per facilitare l’acquisto, Apple ha messo a disposizione il pagamento a rate e la permuta.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech