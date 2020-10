L’Europa mette in black-list 20 aziende tech a rischio monopolio

14 October 2020 – 11:54

(Photo credit should read DENIS CHARLET/AFP via Getty Images)Dopo la pubblicazione degli esiti delle indagini dell’antitrust statunitense sui colossi tecnologici, ora anche la Commissione europea ha deciso una stretta sulle regole da applicare alle big tech internazionali per limitare il loro monopolio. Secondo quanto riporta il Financial Times, le autorità europee stanno compilando una sorta di “lista nera” delle società tecnologiche a cui imporre norme più rigide per tutelare la concorrenza di mercato.

In base a quanto riportato, in tutto potrebbero essere circa una ventina le compagnie che figureranno nella lista, e tra queste è probabile che ci saranno anche giganti della Silicon Valley come Facebook, Apple e Google, con i quali l’antitrust europea si è già confrontata anche in passato con esiti alterni.

In linea generale, sembra che anche l’Unione europea voglia seguire le stesse raccomandazioni date dalle autorità statunitensi per arginare i poteri monopolistici dei big informatici. Tra le richieste che Bruxelles si appresta a fare alle compagnie presenti nella lista ci sarà in primo luogo l’obbligo di una maggiore condivisione dei dati con i concorrenti più piccoli e una maggiore trasparenza sulla raccolta delle informazioni, così da evitarne la concentrazione e il controllo quasi esclusivo da parte di poche società.

In caso di mancato rispetto di queste regole, inoltre, e nelle situazioni più estreme, le autorità europee potrebbero anche procedere con imposizioni che riguardano l’assetto strutturale delle compagnie, intervenendo direttamente con la richiesta di scorporo delle attività delle società in questione, proprio come raccomandato anche dall’Antitrust statunitense.

I criteri con cui le compagnie saranno inserite nella lista riguardano fattori di diverso tipo, come il numero di utenti e la quota di mercato dei ricavi, si legge ancora sul Financial Times. Saranno poi incluse anche società considerate tanto potenti da impedire ai concorrenti di poter effettuare operazioni commerciali senza l’utilizzo delle loro piattaforme.

In questo modo la Commissione europea punta a riequilibrare il mercato delle aziende tecnologiche e a difendere piattaforme e aziende più piccole che concorrono negli stessi settori dei big informatici. Inoltre, questa decisione rientra in un piano più generale che Bruxelles sta mettendo a punto per cercare di contenere il potere commerciale di compagnie che, nonostante diverse sanzioni, continuano ad avere un ruolo quasi monopolistico nei settori di riferimento.

Web tax al palo

Sempre sul fronte delle regole, poi, dopo il nulla di fatto in sede Ocse per la definizione di una web tax internazionale, ora la Commissione europea dovrà anche decidere se muoversi autonomamente come aveva preannunciato oppure se rinviare ancora la decisione. Su questo punto, per altro, Bruxelles deve anche fare i conti con le divisioni dei diversi paesi che ancora non sono arrivati a un fronte comune, con stati come Irlanda e Lussemburgo che restano contrari all’iniziativa e altri, come la Francia, e per certi versi l’Italia, in cui la questione è più sentita.

The post L’Europa mette in black-list 20 aziende tech a rischio monopolio appeared first on Wired.

Fonte: Wired