iPhone 12 vs iPhone 11: le differenze

14 Ottobre 2020 – 15:43

Quali sono le differenze tra iPhone 12 e iPhone 11? Apple ha migliorato quasi tutti i componenti della nuova generazione di smartphone e ha impreziosito la sua fascia più bassa – ma non certo low-cost – con l’avvento di un modello più compatto chiamato iPhone 12 Mini. Dopo anni di piccoli ritocchi è arrivato anche un restyling del design, ecco tutto ciò che cambia con i nuovi melafonini.

iPhone 12 vs iPhone 11, il design

Non si può che partire col design, che è ciò che per primo si apprezza una volta buttato l’occhio su un dispositivo. Rispetto ai bordi stondati e morbidi, Apple è tornata a un profilo piatto e netto come non si vedeva dai tempi di iPhone 4. Con frame in alluminio (acciaio per i Pro) e protezione rinforzata del vetro con tecnologia Ceramic Shield che quadruplica la resistenza in caso di caduta, i nuovi iPhone 12 risultano, così, più bassi di 4,2 mm, più sottili di 0,9 mm e più stretti di 3,8 mm, ma anche più leggeri di 30 grammi. Inoltre, iPhone 12 può sopravvivere immerso fino a 6 metri per mezzora rispetto ai precedenti 2 metri.

Rispetto alle colorazioni viola, giallo, verde, nero, bianco e rosso di iPhone 11 si passa al verde, rosso, bianco, nero e all’iconico blu dei nuovi modelli. I modelli Pro sostituiscono il verde al blu nelle sfumature. Per il resto, si trova un notch del tutto paragonabile sul fronte e una configurazione fotografica che collima col passato fatto salvo per il radar LiDar dei modelli Pro, posto al di sotto del sensore di destra.

iPhone 12 vs iPhone 11, la scheda tecnica

La diagonale di schermo rimane da 6,1 pollici (sono 5,4” quelli del Mini) con un pannello che però migliora in modo deciso passando da un Liquid Retina hd a 1792 x 828 pixel a un Super Retina Xdr (visto l’anno scorso sugli 11 Pro) a 2532 x 1170 pixel che raddoppia il numero dei pixel per più definizione e accuratezza nella rappresentazione cromatica. La natura oled permette inoltre di abbattere i consumi dato che il nero spegne i singoli pixel guadagnando anche in contrasto. Il contrasto sale da 1400:1 a 2000000:1 e il picco di luminosità si spinge ora fino a 1200 nits. I Pro aggiungono 0,2” con da 5,8” a 6,1” per 12 Pro e da 6,5” a 6,7” per 12 Pro Max.

Il 5G è l’altra grandissima novità rispetto a iPhone 11 che si doveva accontentare del modulo 4G dunque più velocità e una latenza quasi annullata, dove disponibile. Il processore di iPhone 12 è Apple A14 Bionic con processo produttivo a 5 manometri che migliora in tutti gli aspetti rispetto a A13 Bionic. La batteria offre sostanzialmente la medesima autonomia, ma introduce la tecnologia MagSafe per la ricarica wireless con aggancio magnetico.

Nessuna differenza nello spazio di archiviazione che rimane di 64, 128 e 256 gb, mentre i Pro partono da 128 invece che da 64 gb. La fotocamera grandangolare è più luminosa con un’apertura che da f/1,8 passa a f/1,6 e c’è la possibilità di registrare video hdr con Dolby Vision fino a 30 fps e timelapse anche in modalità notturna, che ora è accessibile anche per la fotocamera frontale, che beneficia anche della tecnologia deep fusion. Solo i modelli Pro beneficiano della tecnologia apple ProRaw, che offre più libertà in post-produzione salvando più informazioni.

iPhone 12 vs iPhone 11, prezzi

Al netto dell’assenza in confezione sia delle cuffiette sia dell’adattatore per la presa di corrente, i nuovi iPhone 12 e 12 Mini partono rispettivamente da 939 e 839 euro. Al lancio, iPhone 11 costava al lancio 839 euro (oggi si parte da 719 euro).

The post iPhone 12 vs iPhone 11: le differenze appeared first on Wired.

Fonte: Wired