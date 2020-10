In anteprima i Coma Cose a Indie Jungle, il nuovo programma di Sky Arte sulla musica live

14 October 2020 – 15:01

La musica dal vivo sta vivendo il suo periodo peggiore. Il sistema eventi e concerti è praticamente fermo, prossimo al collasso, e non è facile far fronte a questa situazione. Lo abbiamo visto anche recentemente con le mobilitazioni de La musica che gira e Bauli in piazza. Nell’attesa di una soluzione, i modi per vedere dal vivo un artista sono limitati e limitanti. Così Sky Arte si è mossa per portare sul suo canale un format semplice ma d’impatto, dal titolo Indie Jungle. Le band e i cantanti suonano live in uno spazio speciale (Spazio Rossellini di Roma), come se fosse un vero concerto e, parallelamente, si approfondisce la loro storia con una sorta di intervista-racconto tra aneddoti, percorsi artistici, difficoltà e speranze.

Calibro 35Le puntate sono in totale 12 e nella loro completezza assomigliano a delle session musicali monografiche per conoscere meglio i nomi della scena indipendente italiana, mentre suonano e mentre si svelano, senza limite di genere: dai Calibro 35 a Ghemon, da Frah Quintale ai Coma Cose fino a ColapesceDimartino, Lucio Corsi e tanti altri ancora. Si parte sabato 17 ottobre alle ore 20.30, su Sky Arte appunto, e ogni singolo episodio è disponibile anche on demand e in streaming su Now Tv, oltre che in streaming sul video portale di Sky per tutta la settimana successiva alla messa in onda.

Eugenio In Via di GioiaIndie Jungle è un programma prodotto da Erma Pictures, ideato e scritto da Massimiliano De Carolis e Fabio Luzietti, che vuole andare a riempire la mancanza di racconti musicali live sui piccoli schermi legati alla contemporaneità italiana.

Qui l’elenco delle puntate in programma:

• Frah Quintale in onda il 17 ottobre• Fulminacci in onda il 24 ottobre• Calibro 35 in onda il 31 ottobre• Coma Cose in onda il 7 novembre• La Rappresentante di Lista in onda il 14 novembre• Gazzelle in onda il 21 novembre• Ghemon in onda il 28 novembre• Eugenio in via di Gioia in onda il 5 dicembre• Colapesce Dimartino in onda il 12 dicembre• Selton in onda il 19 dicembre• Lucio Corsi in onda il 9 gennaio• Lucio Leoni in onda il 16 gennaio

The post In anteprima i Coma Cose a Indie Jungle, il nuovo programma di Sky Arte sulla musica live appeared first on Wired.

Fonte: Wired