Il mini router da viaggio a soli 14€ su Amazon

14 October 2020 – 10:12

Avete mai immaginato di portare con voi un mini router dotato anche di VPN per proteggere la vostra connessione quando siete in viaggio? Adesso, grazie ad un’offerta Amazon che lo porta al euro, il nuovo GL.iNet GL-MT300N-V2 potrà essere vostro e non avrete più timore di connettervi alla rete pubblica ovunque voi siate. GL.iNet GL-MT300N-V2 […]

The post Il mini router da viaggio a soli 14€ su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico