Il grande problema della Cina coi “cimiteri di biciclette” dei bike sharing

14 Ottobre 2020 – 9:03

Con circa settanta di aziende di noleggio di biciclette sul mercato e un giro d’affari di 1,3 miliardi di euro, il 2017 è stato decisamente l’anno d’oro del bike sharing in Cina. Ma a causa di investimenti frettolosi in un settore ancora in via di sviluppo, la bolla è scoppiata in fretta e, appena un anno dopo, le foto dei cimiteri di biciclette sparsi in tutto il paese hanno iniziato a circolare su internet. Oggi, secondo Bloomberg, il numero di aziende nel settore è drasticamente diminuito, e le loro priorità sono cambiate: nelle grandi città sono rimaste solo tre compagnie e tutte hanno deciso di essere responsabili dell’intero ciclo di vita delle loro biciclette. “Molte piccole aziende di bike sharing non avevano la sensibilità o la possibilità di essere ecosostenibili” ha affermato Xie Peng, manager di Hellobike, una delle compagnie ancora attive sul territorio. Nel frattempo, per strada e nelle discariche improvvisate, circa 30 milioni di biciclette rotte, usurate o inutilizzate aspettano ancora di essere smaltite o rimesse in circolazione. A Fujan, nel Sudest della Cina, il cimitero più grande ne contiene circa 200mila.

“Una piccola bicicletta gialla è caduta. Per favore, sbrigati e rimettimi in piedi!”: questa è la voce che gli abitanti di Changsha sentono arrivare giorno e notte da un cantiere abbandonato. Si tratta del grido d’aiuto di una delle biciclette abbandonate a marchio Ofo, le cui caratteristiche livree gialle possiedono un altoparlante interno che si aziona quando finiscono a terra. Secondo Abacus, il magazine del South China Morning Post dedicato alla tecnologia, le lamentele degli abitanti della zona – che trovano questi messaggi alquanto inquietanti, oltre che fastidiosi, specialmente la notte – sono diventate virali sulla piattaforma Weibo grazie a un video di Tencent News. Ma la piccola bicicletta gialla è solo una dei milioni di biciclette abbandonate di cui ora il governo cinese deve farsi carico. Spariti gli investimenti multimilionari, ora tocca ai contribuenti pagare per la rimozione di cicli ritrovati un po’ ovunque, alcuni persino nel letto dei fiumi. Secondo le autorità della città di Hangzhou, rimuovere una bicicletta dalla circolazione costa 9,6 yuan, ovvero circa 1,20 euro. In aiuto delle autorità locali sono arrivate aziende come China Recycling, che dal 2017 ha rimosso e acquistato circa 4 milioni di biciclette per recuperarne i materiali (acciaio, metallo e plastica). Inoltre, le tre compagnie superstiti hanno trovato modi creativi di riciclarle: Mobike ha creato una linea di mobili di design e costruito una pista di atletica; Ofo e Obike hanno venduto le loro biciclette usate a un imprenditore birmano che le ha riparate e donate agli studenti del suo paese.

Cimitero di biciclette a Shanghai (foto: VCG)A marzo, i media cinesi avevano iniziato a parlare di una seconda giovinezza del bike sharing: di ritorno a lavoro dopo i mesi di quarantena, i pendolari avevano dimostrato di preferire la bicicletta agli altri mezzi di trasporto pubblici, in modo da potersi spostare all’aria aperta e limitare al minimo il contatto umano. Nello stesso periodo, un esperto del Chinese Center for Disease Control and Prevention era perfino arrivato a dichiarare il bike sharing il mezzo di trasporto pubblico che presenta il minor rischio di contrazione del virus. Anche le statistiche di Hellobike riflettono questa tendenza: i tragitti che superano i tre chilometri sono raddoppiati a livello nazionale rispetto allo stesso periodo l’anno scorso. Il bike sharing infatti era principalmente utilizzato per coprire tragitti brevi, come quelli che vanno da casa alla fermata della metro o alla stazione del treno più vicina. Per il momento, tuttavia, le aziende rimangono caute e puntano a migliorare i servizi esistenti, promuovendo l’uso dei modelli elettrici (più utili per i tragitti medio-lunghi) e dell’intelligenza artificiale.

La svolta elettrica aveva iniziato a dare i primi segni già nel 2019: su scala nazionale, i tragitti giornalieri di biciclette e monopattini elettrici erano raddoppiati rispetto a quelli delle biciclette convenzionali e a Nanning, una città di secondo livello per gli standard urbanistici cinesi (capitale del Guanxi, ha più di 7 milioni di abitanti) i trasporti su veicoli elettrici avevano superato del 34% il resto dei veicoli, lasciando indietro sia i mezzi pubblici che le automobili. Di fronte a questi dati, Mobike ha annunciato lo scorso maggio che avrebbe messo in circolazione qualche centinaio di migliaia di e-bike nei mesi sccessivi. Inoltre, tutte le aziende stanno investendo nel settore dei big data per individuare i punti delle città in cui la domanda di biciclette risulta più alta, così da ridurre il loro numero complessivo e liberare i marciapiedi da quelle inutilizzate o fuori uso. In questo modo, per gli utenti sarà ancora più facile trovare un veicolo disponibile nelle ore di punta.

Ad oggi, i pendolari cinesi stanno lentamente tornando alle loro abitudini pre-Covid, diminuendo progressivamente l’uso dei servizi di bike sharing o pedalando per tragitti più brevi. Una via d’uscita dalla crisi per il settore potrebbe però venire dal turismo, che proprio nell’ultimo periodo è in cima alla lista delle priorità del governo cinese. Quest’anno, la prima settimana di ottobre per la popolazione cinese è la Super Golden Week, un ponte che unisce i festeggiamenti per l’anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese (1 ottobre 1949) alla Festa di metà autunno, che nel 2020 cade il 4 ottobre. Lezioni sospese e uffici chiusi fino al 7 ottobre fanno sperare al ministero della Cultura e del turismo cinese che circa 550 milioni di cittadini si mettano in viaggio per risollevare l’economia nell’ottica del revenge tourism, un picco di spesa nella ristorazione, nel settore dei trasporti e alberghiero post-Covid. I risultati economici di questi giorni saranno fondamentali per la ripresa economica del Dragone dal sofferto rallentamento imposto dalla pandemia.

