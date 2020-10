Ikea ti paga per ritirare i suoi mobili usati

14 October 2020 – 14:46

Ikea (foto: Getty Images)Ikea per il 2020 annuncia un Black Friday alternativo in cui i clienti potranno “rivendere” all’azienda i mobili usati dell’azienda svedese in cambio di voucher da spendere per nuovi acquisti. La campagna, denominata #GreenFriday, si svolgerà in Italia tra il 27 novembre e il 6 dicembre nei 21 negozi Ikea della penisola.

L’iniziativa è parte della campagna che il colosso svedese del mobile ha avviato a livello globale per diventare entro il 2030 un business circolare e si svolgerà in 27 paesi in date diverse ma sempre nel periodo compreso tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, in occasione appunto del Black Friday.

Come funziona?

I clienti potranno consultare la pagina dedicata alla campagna sul sito dell’azienda, dove potranno anche richiedere una sorta di pre-valutazione dei propri mobili usati sulla base di una serie di indicazioni relative allo stato del prodotto.

A chi li riconsegna sarà poi dato un buono acquisto da spendere in negozio entro due anni dal momento in cui viene ricevuto. Si tratta di buoni che possono arrivare anche al 50% del prezzo originale dell’articolo sulla base delle condizioni del mobile consegnato. Inoltre, per chi possiede una carta Ikea Family il valore del buono potrebbe essere maggiorato di un ulteriore 50%.

Le altre iniziative per il clima

La campagna di riacquisto dei mobili Ikea è anche rivolta allo sviluppo di un nuovo modello di vendita al dettaglio, con cui il colosso svedese punta a creare un business completamente circolare nei prossimi dieci anni, quando prevede che i propri mobili saranno interamente realizzati da materiali rinnovabili o riciclati.

E l’impegno per contrastare i cambiamenti climatici e arrivare a una produzione il più possibile sostenibile ha già visto in passato altre iniziative da parte del gruppo Ikea, come per esempio l’idea di permettere il noleggio dei complementi per ufficio così da poter riutilizzare gli stessi mobili più volte oppure la possibilità di rivendere mobili usati.

Su quest’ultimo fronte, tra l’altro, la casa svedese ha annunciato che entro la fine dell’anno aprirà nella città di Eskilstuna, nella Svezia centro-orientale, il suo primo negozio in cui verranno venduti soltanto mobili ricondizionati e usati.

The post Ikea ti paga per ritirare i suoi mobili usati appeared first on Wired.

Fonte: Wired