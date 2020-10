Huawei pronta a vendere Honor per 3,1 miliardi

14 October 2020 – 14:29

Passante davanti a un negozio di Huawei a Pechino (foto Vcg/Vcg via Getty Images)Il colosso tecnologico cinese Huawei si riorganizza e avvia una trattativa per cedere il suo marchio di smartphone Honor. Secondo quanto riporta Reuters, la compagnia di Shenzhen è in contatto con la società Digital China Group e altri possibili acquirenti per vendere la sua unità specializzata in particolare sul mercato più giovane per circa 25 miliardi di yuan, l’equivalente di 3,1 miliardi di euro.

L’operazione sarebbe parte di una ristrutturazione generale messa in atto da Hauwei per cercare di contrastare gli effetti causati dalle restrizioni e dal bando imposto da Washington alle sue attività negli Stati Uniti e in altri mercati. In base a quanto stabilito dal presidente americano Donald Trump, alle aziende americane sarebbe impedito di fare affari con la compagnia cinese, che resta così tagliata fuori dall’approvvigionamento di componenti essenziali per la produzione dei suoi dispositivi.

Separandosi da Honor, e dalle unità di ricerca e sviluppo e di approvvigionamento dei materiali collegate, il marchio low cost nato nel 2013 potrebbe quindi continuare a sviluppare i propri prodotti senza dover sottostare alle stesse condizioni restrittive che hanno fin qui colpito Huawei. Peraltro dal mese scorso le sanzioni della Casa Bianca hanno portato l’azienda cinese a terminare la produzione dei suoi chip di fascia alta per via delle difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali.

La vendita potrebbe quindi essere per Honor una possibilità di rilancio, almeno per quel che riguarda il settore smartphone, nel quale il marchio vale circa il 26% dei complessivi 55,8 milioni di telefoni che Huawei ha venduto nel secondo trimestre dell’anno, secondo le stime della società di ricerca Canalys.

Dal canto suo, Digital China, che è tra gli acquirenti più favoriti, è già il principale distributore di smartphone Honor, e ha già all’attivo una partnership con Huawei anche per quanto riguarda il settore del cloud computing. Inoltre, si occupa anche della fornitura di servizi informatici di diversa natura ed è nata come spin-off di Legend Group nel 2001.

Non è da escludere poi che anche altri possibili acquirenti come il produttore cinese di elettronica Tcl o l’azienda Xiaomi, che secondo i dati del sito Statista ha ormai raggiunto una quota di mercato del 10% nel comparto mondiale degli smartpohone, possano essere interessati all’acquisto.

