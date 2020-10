Facebook vieta i post contro i vaccini

14 Ottobre 2020 – 15:05

Hub di prevenzione sanitaria su ùFacebook (Foto: Facebook)Alle porte della stagione influenzale e di fronte alla seconda ondata di coronavirus, Facebook ha annunciato che vieterà i post che scoraggiano l’uso dei vaccini. Le nuove misure prenderanno di mira il crescente numero di gruppo no-vax sul social network che, alimentati dallo scetticismo che orbita attorno alle vaccinazioni per il Covid-19, continuano a divulgare fake news.

“Il nostro obiettivo è aiutare i messaggi sulla sicurezza e l’efficacia dei vaccini a raggiungere un ampio gruppo di persone, vietando al contempo gli annunci con informazioni errate che potrebbero danneggiare gli sforzi per la salute pubblica”, spiegano Kang-Xing Jin, responsabile della salute, e Rob Leathern, direttore della gestione del prodotto di Facebook sul blog della società.

Se un annuncio scoraggerà esplicitamente qualcuno dal vaccinarsi, Facebook lo bloccherà. Il metro di giudizio utilizzato per riconoscere gli annunci che veicolano bufale sui vaccini si basa sui dati provenienti dalle principali organizzazioni sanitarie globali come l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e i centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Oltre a vietare questo tipo di annunci, Facebook si impegna a lanciare una campagna informativa sul vaccino antinfluenzale collaborando, inoltre, con partner sanitari globali in campagne per aumentare i tassi di immunizzazione.

“Stiamo lavorando con il Vaccine safety network dell’Oms per formare e supportare la loro rete di partner vaccinali all’utilizzo di Facebook per raggiungere quante più persone possibile con messaggi di salute pubblica”, spiega Facebook nel blogpost.

Negli Stati Uniti, inoltre, Facebook lancerà uno strumento di prevenzione sanitaria grazie al quale aiuterà e indirizzerò le persone verso informazioni generali sul vaccino antinfluenzale e su come ottenerlo, incluso il luogo più vicino nel quale sottoporsi alla vaccinazione. Facebook, come con molti dei suoi strumenti, testerà il nuovo hub informativo in patria per poi, in un secondo momento, rilasciarlo globalmente.



