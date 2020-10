È ufficiale, lo spin-off di Mad Max sarà dedicato a Furiosa (interpretata da Anya Taylor-Joy)

14 October 2020 – 11:26

Il regista e sceneggiatore George Miller ha sempre dichiarato che, all’interno dell’universo narrativo inaugurato con il film del 1979 Mad Max, Furiosa è il personaggio dal passato più complesso. Introdotto nel revival del 2015 Mad Max: Fury Road, rasato e senza un braccio, è magistralmente interpretato da Charlize Theron. Da anni ormai si parla di un possibile nuovo capitolo interamente dedicato a lei e in queste ore sono arrivate le prime conferme: stando alle ultime notizie, Warner Bros sarebbe alla fese finale della progettazione di uno spin-off che racconti le origini della donna.

A interpretare la giovane Furiosa: Anya Taylor-Joy, che abbiamo già visto in Split, Glass, New Mutants, e che dal 23 ottobre sarà nella miniserie Netflix La regina degli scacchi. Accanto a lei, due i co-protagonisti: Chris Hemsworth, per sempre Thor del Marvel Cinematic Universe, e Yahya Adbul-Mateen II (Aquaman, Watchmen e presto nell’atteso Matrix 4). Alla direzione torna George Miller, che collabora anche alla sceneggiatura e alla produzione insieme al collega di una vita Doug Mitchell.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli sul film, anche se l’obiettivo è di sicuro quello di svelare le origini di Furiosa e gli eventi che l’hanno resa forte e combattiva come l’abbiamo conosciuta nell’ultimo Mad Max. Proprio da quel racconto sappiamo che viene rapita in giovinezza dal Luogo Verde in cui abita, inizialmente per farne una concubina di Immortan Joe, che poi la scarta quando scopre che è sterile. Da quel momento continua a scappare dalle grinfie del tiranno in cerca di una nuova vita.

