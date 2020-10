Come trasformare un articolo di WordPress in un thread di Twitter automatico

14 Ottobre 2020 – 15:04

WordPress può trasformare un articolo (a sinistra) in un thread su Twitter (a destra) con un semplice click (foto: WordPress)Su WordPress si potrà trasformare il testo di un blogpost in un thread di Twitter. Questa funzione permetterà con un paio di click di cinguettare ogni parola dell’articolo, accompagnata anche da immagini e video, automaticamente suddivisi in blocchi da 280 caratteri all’interno di un un flusso concatenato di post.

icona jetpack su WordPress (foto: WordPress)Per accedere alla funzione l’utente di WordPress dovrà cliccare sull’icona Jetpack, posta in alto a destra della pagina del proprio blog, e collegare il proprio, o i propri, account di Twitter al sito WordPress.

Successivamente dovrà scegliere con quali desidera twittare l’articolo e selezionare la nuova opzione che permette di condividere il testo come Thread di Twitter e non come singolo tweet.

Il nuovo strumento che permette di trasformare un articolo su WordPress in un Thread di Twitter (a sinistra) e la sua funzione di anteprima (a destra) (fonte: WordPress)Lo strumento consentirà, come già fa, di introdurre l’articolo con un tweet descrittivo che diventerà la testa del thread contenente il testo condiviso.

Cliccando sul tasto Pubblica, WordPress genererà una cascata di tweet suddividendo il testo dell’articolo in blocchi da 280 caratteri. La caratteristica intelligente di questa suddivisione automatica è che non spezzerà mai una parola o una frase a metà una volta terminati i caratteri a disposizione. Quando un paragrafo è troppo lungo per essere ospitato in un singolo tweet, la funzionalità riuscirà a suddividere le frasi in più tweet di senso compiuto.

Per agire ulteriormente sulla suddivisione dell’articolo in tweet, onde evitare gli errori che un algoritmo può fare, la funzionalità mette a disposizione dell’utente uno strumento che mostra l’anteprima, per verificare la corretta suddivisione dei tweet e correggere laddove l’algoritmo ha tagliato male un periodo. In coda alla cascata di tweet generati sarà sempre presente un collegamento al post originale di WordPress.

