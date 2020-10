Com’è dormire in tenda sopra il nuovo Land Rover Defender

14 October 2020 – 11:22

Nuovo Defender Land Rover con la tenda da tetto AutohomeLe raffiche a 45 nodi hanno fermato Barcolana 52, ma non certo il nuovo Defender Land Rover. La festa velistica di Trieste, infatti, è stata l’occasione per portare a termine una missione. A bordo del nuovo fuoristrada inglese, abbiamo testato la sua nuova tenda da tetto realizzata dall’azienda italiana Autohome.

Il primo impatto

Questa tenda si aggiunge ai 170 accessori già disponibili per Defender. Nello specifico per Defender 110. La tenda nasce già compatibile con il portapacchi Expedition e i corrimano: due elementi di serie con l’Adventure Pack. Quindi non necessita di alcuna modifica preventiva della carrozzeria.

Una volta montata sul tetto del Defender 110, diventa parte integrante del veicolo. Il primo vero test è stato l’autostrada. L’abbiamo guidata per più di quattrocento chilometri in direzione Trieste. A 130 chilometri orari nulla da segnalare. Si sente solo un fruscio che l’impianto stereo Meridian non fatica a coprire. Idem per le velocità inferiori e non solo. Anche il baricentro dell’auto non sembra variare. Certo, abbiamo dovuto prestare maggiore attenzione nel parcheggiare l’auto sotto i ripari dell’Autogrill perché l’altezza aumenta di circa 30 centimetri.

Camera con vista

Arrivati di sera alla polveriera di Montebello il nuovo Defender non ha avuto difficoltà ad arrampicarsi fino al bivacco organizzato dal Team di Land Rover Experience. Nel buio più totale, il responsabile, Salvatore Scarfò, ha sistemato i due Land Rover tendati cercando di posizionarli ad angolo zero. Oltre alla sua esperienza, è subentrato l’inclinometro digitale. Terminate le vettovaglie è arrivata l’ora di preparare il riparo per la notte. La tenda di Autohome è realmente una camera con vista. Ideata per due persone adulte ha un comodo materasso full size, i cuscini, un’utilissima luce interna led, un baldacchino posteriore e una compatta scala in alluminio per salire e scendere.

Allestimento della tenda da tetto del nuovo Defender Land RoverL’allestimento è semplicissimo. Basta sganciare la serratura posteriore a scatto e alzare la protezione superiore in vetroresina. La tenda si apre in pochi secondi svelando le sue misure: 230 centimetri di lunghezza per 130 di larghezza e 150 di altezza. Nelle fasi di salita e di discesa dalla scaletta, l’auto è molto stabile. Il tetto su cui è ancorata la tenda consente un carico statico massimo di 300 chilogrammi. In quanto a comfort nulla da eccepire. Dall’alto dei miei 198 centimetri d’altezza la tenda è risultata assolutamente confortevole per due persone, con il vantaggio, rispetto all’hotel, di potersi scegliere la vista per il risveglio. Buone anche le capacità d’isolamento, supportate dall’utilizzo del sacco a pelo. Quindi prova superata. Addormentarsi con le luci in lontananza del Golfo di Trieste e svegliarsi con il canto di grilli e cicale dei boschi del Carso non ha prezzo. Prezzo che per la tenda si attesta a 3.081 euro iva esclusa.

Off-road estremo

La polveriera si è rivelata essere anche il campo di prova delle funzionalità off-road del nuovo Defender. Essere già sul posto rispetto agli altri partecipanti ci ha aiutato a capire meglio i pregi di questo colosso fuoristradistico di 5 metri. In più, il nostro era corredato di tenda. Abbiamo saggiato parte del percorso con Marco Martinuzzi, istruttore Land Rover Experience, nonché chef rôtisseur del nostro bivacco. Grazie a lui, abbiamo analizzato tutte le diverse modalità di guida, di salita e di discesa del nuovo Defender. Informazioni che abbiamo imparato a leggere dalla funzione 4x4i del grande display touch da 10 pollici.

La prova di off-road del nuovo Defender presso la Polveriera di MontebelloAnche con la tenda montata, nuovo Defender non ha avuto alcuna difficoltà ad arrampicarsi né a scendere pendenze longitudinali da brivido. Il motore 3.0 litri V6 da 400 cavalli ci mette del suo. A preoccuparmi era la possibilità che con la tenda, il limite massimo dell’inclinazione laterale potesse diminuire. Invece, il nostro nuovo Defender ha superato le prove come gli altri. Questa vettura comunica una grande sicurezza. Le sospensioni pneumatiche sulle quattro ruote assicurano una risposta e un’altezza di guida ottimali per ogni situazione: dall’autostrada al guado. Defender 110 è disponibile a partire da 57.400 euro.

