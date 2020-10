Amazon Prime Day 2020: le migliori offerte del 14 ottobre

14 October 2020 – 14:47

(Foto: Amazon)C’è ancora tempo fino alle 23:59 di oggi 14 ottobre per accedere alle offerte della seconda giornata di Amazon Prime Day 2020. Durante la prima giornata, si sono acquistati tanti monopattini Kickscooter da andare da Roma a Dubai con una ricarica e tanti scope elettriche come Hoover Freedom da aspirare per 600 ore. Tra i prodotti più ordinati, i toner per stampante, termometri digitali, tapis roulant per allenarsi in casa (tutti indizi per lo smart working e per questo periodo di lotta al Covid-19), ma anche scatole Lego.

Svariati gli sconti anche oggi, a partire dai dispositivi di Amazon:

Echo Studio a 149,99 euro con 50 euro di sconto;

Echo Flex a 14,99 euro con 15 euro di sconto;

Echo Show (2nd Gen) a 179,99 euro con 50 euro di sconto;

Echo Dot (3rd Gen + Philips Hue Color Smart Bulb) a 39,99 euro con 79,99 euro di sconto;

Kindle Oasis a 179,99 euro con 70 euro di sconto;

Kindle a 54,99 euro con 25 euro di sconto;

Eero mesh Wi-Fi router/extender a 65,40 euro con 43,60 euro di sconto;

Ring Video Doorbell Pro a 179 euro con 100 euro di sconto;

Nuovo Ring Video Doorbell 3 Plus a 159 euro con 70 euro di sconto;

Ring Indoor Cam a 39 euro con 20 euro di sconto;

Echo Show 5 + Blink Mini a 54,99 euro con 74,99 euro di sconto;

Ring Floodlight Cam a 199 euro con 100 euro di sconto.

Altre promozioni interessanti

Ottica Zeiss Batis 2.8/18 per mirrorless e full frame Sony a 1277 euro in sconto del 15%;

Apple Watch 4 a 399 euro a in sconto del 51%;

Portafoglio hardware per criptovaluta a 83,30 euro in sconto del 30%;

Smartwatch Amazfit Verge Lite a 55 euro al 22% di sconto;

Samsung Book S a 899 euro al 18% di sconto;

Smartphone Tcl 10 Pro a 289 euro al 42% di sconto;

Notebook Huawei MateBook 13 a 549 euro in 27% di sconto;

Spazzolino elettrico Philips Sonicare a 59,99 euro in sconto del 36%.

Ecco come funziona e come si può sfruttare al meglio Amazon Prime Day.

