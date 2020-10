Uno dei cofondatori ha lasciato OnePlus

13 Ottobre 2020 – 18:03

Carl Pei lascia OnePlus. Dopo sette anni il cofondatore del marchio nato a Shenzhen nel 2013 si stacca quindi da Pete Lau, compagno di avventura e attuale amministratore delegato del produttore di proprietà di Bbk Electronics. Una mossa inattesa, almeno nei tempi, poiché domani sarà presentato OnePlus 8T, anche se finora né il diretto interessato, né la società cinese hanno voluto rilasciare dichiarazioni in merito. Ma il nome di Pei, intanto, non è più tra i ruoli apicali dell’azienda.

Figura decisiva per il rapido successo di OnePlus, che in principio aveva catalizzato l’attenzione degli appassionati portando al limite il concetto qualità-prezzo caro a tutte le aziende cinesi che puntano a diffondersi a livello mondiale, con smartphone di ottimo livello proposti a costi molto minori dei top di gamma rivali, Pei è stato il padre di OnePlus Nord, progetto che ha riportato alle origini il marchio, rivelandosi uno dei modelli più graditi e acquistati dai consumatori. A capo della nuova gamma, Pei sarà rimpiazzato da Emily Dai, che lascia il posto di comando di OnePlus India, mercato di peso per la società di Shenzhen.

Cresciuto tra Stati Uniti e Svezia e noto per soggiornare in hotel low cost per viaggiare tra Cina e India, Pei ha lavorato con Nokia, Meizu e Oppo, dove ha conosciuto Pete Lau. Quanto al futuro, il 31enne nativo di Pechino ha mantenuto per il momento totale riserbo e si sa soltanto che punta a ripartire con una nuova società.

