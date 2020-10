Prime Day: monitor curvo Samsung 32” 4K a -25%

13 Ottobre 2020 – 19:49

Tra le occasioni del Prime Day di Amazon anche quella per acquistare il monitor curvo 4K di Samsung da 32 pollici a prezzo fortemente scontato.

The post Prime Day: monitor curvo Samsung 32” 4K a -25% appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico