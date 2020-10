PC low-cost cercasi: l’allarme dagli USA

13 Ottobre 2020 – 13:48

Negli Stati Uniti è sempre più pressante l’esigenza di pc a basso costo per consentire collegamenti remoti a insegnanti e studenti sprovvisti.

