Il vero volto della Cina: la prefazione del nuovo volume di Wired

13 Ottobre 2020 – 9:03

(foto: Franco Russo)L’idea di questo numero è nata lo scorso giugno, quando da qualche giorno eravamo usciti dal lockdown e iniziavamo a vivere una sensazione di incertezza sul futuro (una sensazione che ancora non ci ha lasciati). Ci siamo chiesti in redazione: quale sarà il futuro dell’economia, del lavoro, della scuola, della socialità, dei consumi? In una domanda: quale futuro ci aspetta?

Era (ed è) difficile rispondere, se non impossibile. Per questo abbiamo voluto cominciare a indagare il presente, decidendo di raccontare in profondità il luogo da dove è idealmente cominciato questo 2020: la Cina, la grande superpotenza (tecnologica, ma non solo) di questo inizio di millennio. Non perché crediamo che il SARS-CoV-2 – scoperto per la prima volta alla fine dello scorso anno a Wuhan, una città a poco più di mille chilometri a sud di Pechino – sia stato creato artificialmente in un laboratorio per mettere a soqquadro il globo, ma perché la vicenda del coronavirus (gestione della pandemia compresa) è una rappresentazione di quello che è oggi la Cina: tradizione, innovazione, sviluppo rapidissimo, regime autoritario, capacità di pianificare, risorse economiche pressoché infinite.

Per quella che è stata considerata la “fabbrica del mondo” fino a qualche anno fa, questo mix la candida ora a essere la leader economica, tecnologica e – per certi versi – culturale del pianeta. Soprattutto in un momento nel quale i suoi contraltari, Stati Uniti ed Europa, stanno vivendo una profonda crisi identitaria, sociale, politica e democratica.

Capire la Cina può quindi aiutarci a comprendere quali saranno le dinamiche con le quali si svilupperà il mondo nei prossimi anni. Già, perché Pechino non vuole più essere più solo la nazione che produce per tutti, ma quella che guida i processi di trasformazione della Terra. Ecco il motivo dei suoi ingenti investimenti all’estero. Come quelli per fornire di infrastrutture – e quindi in qualche modo “colonizzare” – il continente che conoscerà la più ampia crescita nei prossimi anni: l’Africa; o come quelli in Occidente, Italia compresa.

Come leggerete, infatti, “complessivamente, nel periodo 2000-2019 l’Italia ha ricevuto 15,9 miliardi di euro, ponendo il nostro paese, secondo le rilevazioni di Rhodium Group-Merics, dietro solo al Regno Unito (oltre 50 miliardi di euro) e alla Germania (22,7), e davanti alla Francia (14,4)”. Non solo. Tra Italia e Cina viaggiano circa 13 miliardi di euro di merci, in primis macchinari, tessile, prodotti chimico-farmaceutici e autoveicoli, mentre le importazioni in Italia dalla Cina hanno raggiunto quota 31,6 miliardi, con computer e apparecchi elettronici e ottici ai primi posti.

La tecnologia è lo strumento attraverso il quale la Cina è diventata la superpotenza che è oggi (e la prova ne è la paura che Usa e Europa hanno delle sue aziende hi-tech). Alla base della leadership in settori come l’intelligenza artificiale ci sono diversi fattori. Ma uno prevale su tutti: la sua capacità di formare milioni di studenti cinesi per i lavori del futuro, che poi sono anche quelli più importanti nel presente. Questo è il frutto di una programmazione pluriennale che nessun’altra grande economia del mondo ha. Una strategia di lungo periodo che deriva dalla grande contraddizione che – ai nostri occhi europei e occidentali – è la Cina. In una società globale schiacciata sul presente, che insegue in maniera spasmodica il consenso (come dimostrano i comportamenti tutti i capi di governo), il regime autoritario di Pechino sembra essere l’unico in grado di lavorare in maniera coerente per il futuro, senza l’ansia del consenso popolare; un’ansia che in Cina non esiste di default.

Questo volume di Wired ha tra i suoi obiettivi anche quello di raccontare questa contraddizione, quella cioè di un connubio tra autoritarismo e innovazione, la grande capacità tecnologica resa possibile – per esempio – attraverso un controllo totale da parte dello Stato di tutte le persone che si trovano sul suolo cinese, stranieri compresi ovviamente.

Fuori di ambiguità: non è il futuro che ci piace. Auspichiamo che tutte le libertà individuali siano sempre tutelate. Ma la capacità di pensare (e programmare) il futuro da parte della Cina deve essere da stimolo per le altre potenze. I cui governanti devono iniziare a sganciarsi dalla costante ricerca del consenso e delle convenienze del momento per pensare alle generazioni future. Non è in gioco solo una predominanza tecnologica, ma le sorti della democrazia. E quindi anche del mondo.

