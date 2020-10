Il nuovo dpcm contro il Covid è legge: tutto quel che c’è da sapere sulle nuove regole

13 October 2020 – 12:19

(foto: Salvatore Laporta/KONTROLAB/LightRocket via Getty Images)Dopo un riscontro delle Regioni sul testo finale proposto dal governo, il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno firmato il dpcm con le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid-19. Il decreto sarà pubblicato martedì 13 ottobre in Gazzetta ufficiale e rimarrà in vigore per i prossimi 30 giorni. Nei prossimi giorni arriverà anche una nuova circolare del ministero della Salute per ridefinire ufficialmente le nuove regole per quarantena e tamponi, in base alle indicazioni degli esperti del Cts: l’isolamento fiduciario per gli asintomatici passerà da 14 a 10 giorni, con la necessità di un solo tampone negativo per tornare a uscire (invece del minimo attuale di 2 test negativi).

Dato che nelle ultime settimane – vista la proliferazione di bozze, indiscrezioni e i cambi di rotta dell’esecutivo – è stato detto tutto e il contrario di tutto, facciamo un po’ di chiarezza rispetto ai dubbi principali sulle nuove regole.

Ci sarà un nuovo lockdown nazionale?

No, almeno per il momento. L’obiettivo del nuovo pacchetto di misure è proprio quello di tutelare la salute pubblica e al contempo evitare gli ulteriori danni economici che deriverebbero da una seconda chiusura delle attività produttive.

In che occasioni si dovrà indossare la mascherina?

L’art. 1 del dpcm stabilisce che diventa obbligatorio “sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”, rispettando sempre i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, oltre che per il consumo di cibi e bevande.

Quindi, la mascherina è obbligatoria all’aperto quando ci si trova in prossimità di persone non conviventi, ma potrà essere messa da parte quando ci si muove in bici, in moto e in auto da soli o con i propri congiunti. Chi fa sport (jogging o footing) all’aperto è esentato dalla mascherina, ma non chi svolge semplice “attività motoria”. Come ha precisato il Viminale, “per attività motoria deve intendersi la mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva”. Sono esentati anche i bambini sotto i 6 anni e i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Tuttavia, bisogna portare una protezione sempre con sé per indossarla in tutti i luoghi chiusi ad eccezione delle abitazioni private. Rispetto alla sfera privata, l’esecutivo ha “fortemente raccomandato” l’uso delle mascherine per i non conviventi anche all’interno delle abitazioni. Come riportato dal ministro Speranza, “il 75% dei contagi avviene nelle relazioni familiari”.

Ci sono novità rispetto allo smart working?

Non ancora: il governo dovrebbe introdurre delle modifiche in un decreto ad hoc. Nella versione finale del dpcm compare solo una generica raccomandazione per assicurare che le attività professionali “siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile”, da casa o “in modalità a distanza”. Si rimanda alle attuali disposizioni del decreto-legge 34/2020, cosiddetto “Rilancio”, che prevede che la pubblica amministrazione organizzi il lavoro e l’erogazione dei servizi fino al 31 dicembre 2020 applicando il lavoro agile al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. L’intenzione del governo sarebbe quella di portare questa percentuale ad “almeno il 50%” di tutti i lavoratori.

E rispetto alla scuola?

Finché la situazione dei contagi non migliorerà, sono vietate le gite scolastiche, le attività didattiche fuori sede e i gemellaggi.

Si potranno tenere feste e cerimonie?

Nì. La vera novità di questo dpcm, infatti, è il divieto di tenere feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto. Una circolare del Viminale ha ribadito l’invito a sanzionare bar, pub e ristoranti che offrono le proprie sale per “attività danzanti”. Nelle abitazioni private “è fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi” in numero “superiore a 6”. Sono consentite, tuttavia, le cerimonie civili e religiose, a cui possono seguire celebrazioni con un massimo di 30 partecipanti, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Restano chiuse le sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso.

E le fiere e i congressi?

Sono consentite previa adozione di protocolli validati dal Cts, secondo misure organizzative che siano adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi. Insomma, si deve garantire il distanziamento di almeno un metro fra le persone.

E poi i cinema, i concerti, gli stadi: rimarranno aperti?

Per gli spettacoli, resta fermo il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all’aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l’altro e l’obbligo di assegnazione dei posti a sedere. Sono sospesi tutti gli eventi in cui non è possibile mantenere le distanze. Anche per le competizioni sportive, è consentita la presenza di pubblico “con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori” all’aperto e 200 al chiuso. Devono essere garantiti il distanziamento di un metro e la misurazione della temperatura corporea all’ingresso.

In tutti i casi, le Regioni e le Province autonome possono stabilire, d’intesa con il ministro della Salute, un numero massimo diverso di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi in cui si intende tenere gli spettacoli. In questo senso, restano salve le ordinanze già adottate dalle Regioni e dalle Province autonome.

Si potrà continuare ad andare nei locali per mangiare e bere qualcosa?

Sì, però per tutti i locali, ristoranti, pasticcerie e bar, è prevista la chiusura alle ore 24. Dalle ore 21, inoltre, si può consumare solo seduti ai tavoli e non stando in piedi davanti all’ingresso dei locali. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio e con asporto, ma è vietato consumare il cibo e le bevande sul posto o nelle adiacenze dei locali dopo le ore 21.

Si potrà continuare a fare sport?

Sì, ma solo se le attività sportive dilettantistiche non prevedono contatto fra le persone. Ergo, niente più calcetto con gli amici, ma le palestre restano aperte. Tuttavia, possono continuare a svolgere la propria attività tutte quelle “società professionistiche e, a livello sia agonistico che di base, le associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip)” che abbiano adottato protocolli idonei per limitare i contagi.

