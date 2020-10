Gli scienziati hanno usato migliaia di iPhone e Apple Watch per misurare il silenzio del lockdown

13 October 2020 – 13:42

Una ricerca scientifica ha impiegato per mesi gli smartphone e gli smartwatch di quasi 6mila volontari per registrare i suoni ambientali che li circondavano e misurare il livello di inquinamento acustico nel periodo del lockdown e in quello immediatamente precedente. Il calo è stato significativo e in alcuni casi drastico.



Fonte: Fanpage Tech