Ecco le nuove meccaniche di Among Us disponibili con la beta

13 Ottobre 2020 – 20:28

Con la beta rilasciata questo ottobre, Among Us cambia alcune meccaniche di gioco, come il voto segreto, l'eliminazione della task bar e obiettivi più accessibili a tutti i giocatori. Tale scoperta viene dagli utenti della community di Among Us, che hanno scovato la beta presente per adesso solo nella versione PC del gioco.



Fonte: Fanpage Tech