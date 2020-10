Ecco il nuovo iPhone 12: il primo con connettività 5G

13 October 2020 – 19:31

Il nuovo iPhone 12 presentato da Apple in questi minuti nel corso della sua presentazione virtuale è il primo in grado di connettersi alle reti cellulari di nuova generazione, ma non solo. Ecco tutti i dettagli del nuovo smartphone della casa di Cupertino emersi dall'evento di oggi, dal processore alla fotocamera.



Fonte: Fanpage Tech