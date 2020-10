Da Facebook tolleranza zero per i post che negano l’Olocausto

13 Ottobre 2020 – 18:13

(photo by Scott Barbour/Getty Images)I contenuti che “negano o distorcono l’Olocausto” verranno interamente rimossi da Facebook come parte dell’azione intrapresa dal social network per contrastare l’incitamento all’odio sulla sua piattaforma. Secondo Menlo Park l’antisemitismo è aumentato a livello globale di pari passo all’ignoranza sulla storia dello sterminio degli ebrei perpetrato dal regime nazista, specialmente tra gli utenti più giovani.

Come sottolinea Monika Bickert, vicepresidente della politica dei contenuti di Facebook nel blog della società, “secondo un recente sondaggio sugli adulti statunitensi, di età compresa tra i 18 e i 39 anni, quasi un quarto ha affermato di credere che l’Olocausto sia un mito, che sia stato esagerato o non sia certo” dell’esistenza.

Oltre a cancellare i post negazionisti, entro la fine dell’anno Facebook indirizzerà chiunque cerchi temi legati all’Olocausto a informazioni verificate e attendibili provenienti da terze parti.

Sebbene Menlo Park stia rafforzando gli strumenti per bloccare i discorsi d’odio o le distorsioni di fatti storici, come sottolinea Bickert “l’applicazione di queste politiche non può avvenire dall’oggi al domani. Esiste una serie di contenuti che possono violare queste norme e ci vorrà del tempo per addestrare i revisori e sistemi di applicazione”.

La posizione di Facebook rispetto ai contenuti antisemiti è cambiata nel tempo. In passato Mark Zuckeberg in persona aveva affermato che la moderazione del social network avrebbe colpito solo quegli utenti che negavano sistematicamente l’Olocausto. Ora invece la rimozione colpirà ogni post.

Il fondatore di Facebook ha dichiarato che la scelta di intraprendere questa politica più severa non è stata semplice, perché sul piatto della bilancia c’erano la difesa della libertà di espressione contro il danno causato dai negazionisti. Alla fine ha deciso per una linea interventista: “La mia posizione è cambiata quando ho visto i dati che mostrano un aumento della violenza antisemita”. “Tracciare una linea tra ciò che è e non è un discorso accettabile non è semplice, ma guardando allo stato attuale delle cose, credo che questo sia il giusto equilibrio”, ha concluso Zuckerberg.

