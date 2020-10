C’è il trailer di Freaks Out, il nuovo film di Gabriele Mainetti

13 Ottobre 2020 – 18:03

Dopo il grande successo de Lo chiamavano Jeeg Robot, il primo vero tentativo di portare il cinema di genere supereroistico in Italia, c’è molta attesa per il nuovo lavoro di Gabriele Mainetti, giovane regista romano. Freaks Out è il titolo. In queste ore è stato diffuso il primo trailer ufficiale. Come già anticipato, nel cast vedremo Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Aurora Giovinazzo, con la partecipazione di Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta e Franz Rogowski.

Dalla clip di anticipazione veniamo a sapere qualcosa in più sulla trama. Siamo nella Roma del 1943, in piena occupazione nazista: Fulvio, Cencio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel, che viene però smantellato per via dalla guerra. Quando quest’ultimo scompare misteriosamente, i tre fenomeni da baraccone – assieme alla giovanissima ed elettrica Matilde – si devono destreggiare in solitudine nella città occupata. E, soprattutto, devono sfuggire alle mire di un gerarca tedesco che sembra aver individuato in loro il futuro dell’evoluzione umana.

“Non sarà facile soddisfare le aspettative ora che l’asticella si è alzata ulteriormente”, ha dichiarato Gabriele Mainetti attraverso la sua società di produzione Goon Films, che produce il film assieme a Lucky Red, Rai Cinema e la belga Gapbusters: “Come in passato, faremo del nostro meglio per superare quello che potremmo permetterci”. Il regista si è occupato anche della sceneggiatura, scritta insieme a Nicola Guaglianone (Jeeg Robot, Indivisibili, Sono tornato), e delle musiche composte durante il lockdown con il musicista Michele Braga. Freaks Out arriverà nelle sale italiane il 16 dicembre.

The post C’è il trailer di Freaks Out, il nuovo film di Gabriele Mainetti appeared first on Wired.

Fonte: Wired