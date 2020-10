Bending Spoons lascia Immuni a Sogei e pagoPA

13 Ottobre 2020 – 13:48

La software house milanese che ha curato il progetto fin dall’inizio lo affida ora a Sogei e pagoPA che ne cureranno i prossimi sviluppi.

The post Bending Spoons lascia Immuni a Sogei e pagoPA appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico