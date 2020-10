Nel Regno Unito si teme un secondo lockdown nazionale

12 October 2020 – 14:51

(foto: Diego Fedele/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Con le sue oltre 42mila vittime totali, il bilancio della pandemia di Covid-19 nel Regno Unito è il peggiore d’Europa: solo nella giornata di domenica 11 ottobre sono risultate positive quasi 13mila persone. Il professore dell’Università di Oxford Peter Horby (anche presidente del Nervtag, il gruppo consultivo del governo britannico sulle nuove minacce di virus respiratori) ha dichiarato all’Andrew Marr Show della Bbc che il paese si trova in una “posizione precaria” e che “un altro lockdown nazionale è una possibilità e servono misure più restrittive per evitarlo a tutti i costi”.

Nel Nord dell’Inghilterra, gli ospedali stanno iniziando a sentire la pressione: “Non ci vorrà molto prima che i letti delle unità di terapia intensiva diventino pieni”, ha avvertito Horby. I sindaci delle zone settentrionali, in cui da settimane sono già in vigore alcune limitazioni agli spostamenti, temono che le chiusure forzate causeranno un danno economico di lungo termine. Venerdì 9 ottobre sono state introdotte misure più severe anche in Scozia, dove hanno chiuso pub e ristoranti lungo la cintura centrale, mentre il governo del Galles ha dichiarato che nei prossimi giorni deciderà se saranno attuate nuove “misure nazionali”.

Nella giornata di lunedì 12 ottobre il primo ministro Boris Johnson annuncerà i dettagli del nuovo sistema di lockdown con tre livelli di allerta (medio, alto e molto alto), mentre sono in corso dei confronti tra Westminster e le amministrazioni locali per applicare questo sistema in modo mirato a livello regionale. Johnson presiederà una riunione del comitato di emergenza britannico Cobra, per poi aggiornare la Camera dei Comuni e condurre una conferenza stampa a Downing Street prevista per le 18 (ora locale). La Bbc prevede che la regione della città di Liverpool, comprendente i distretti di Halton, Knowsley, Sefton, St. Helens e Wirral, sarà l’unica classificata nella categoria più alta. Già al 6 ottobre scorso, Liverpool registrava 600 casi di Covid-19 ogni 100mila persone, mentre la media nazionale era di 74. Anche Manchester e Newcastle sono a rischio.

Cosa significano i tre livelli di allerta

Nelle zone classificate al livello 1 (allerta media) entrerà in vigore quella che i media hanno soprannominato come la “regola dei sei” (ossia saranno consentiti raduni all’aperto e al chiuso per un massimo di sei persone), insieme al coprifuoco alle ore 22 per i locali, all’obbligo di distanziamento sociale e mascherine. Al livello 2 (allerta alta), alle restrizioni previste dal livello 1, si aggiunge il divieto di visita nelle abitazioni private e di socializzazione nei ristoranti e pub. Il livello 3 (allerta molto alta), previsto per Liverpool, Manchester e Newcastle, include la chiusura di bar, pub, casinò, palestre e centri scommesse ma non dei ristoranti, che potrebbero rimanere aperti fino alle ore 22.

