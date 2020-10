Le foto vincitrici del concorso Astronomy Photographer of the Year

12 October 2020 – 17:22

È lo spazio in tutte le sue declinazioni il protagonista del concorso Astronomy Photographer of the Year indetto dal Royal Museum di Greenwich: visto dalla Terra, con le incredibili aurore boreali delle regioni artiche immortalate negli scatti di professionisti, o catturati attraverso sofisticate apparecchiature proprio nel mezzo dell’universo.

Galassie, ammassi nebulosi, costellazioni e pianeti regalano intrecci di colori senza paragoni in natura, scagliati contro il buio dello spazio siderale: il concorso, arrivato alla dodicesima edizione, ha raccolto anche quest’anno più di 5mila foto da tutti i continenti. Potete sfogliare alcune delle vincitrici nella nostra gallery.

